Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, bankacılık ve kredi işlemlerindeki faiz oranlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üstü kapalı sitemde bulundu. Merkez Bankası faiz indirimlerinin bankacılık ve kredi işlemlerine yansımamasından şikayet eden Tayyar, "Kur dayağı yiyoruz... ama yansımıyor" ifadelerini kullandı.

"EL ATILMASI GEREKEN MEVZU"

Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Tayyar, şu ifadeleri kullandı: "Uğruna 'kur dayağı' yediğimiz politika faizindeki indirim, ne yazık ki bankacılık/kredi işlemlerine yansımıyor. Sigorta/dosya masrafı gibi kalemlerle kredi faizi, (konut hariç) yıllık yüzde 20'nin üzerinde. Bu kritik süreçte el atılması gereken bir mevzu da budur."