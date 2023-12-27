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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyelerini Beştepe'ye Davet Etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyelerini Beştepe'ye Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantı sonrasında 2024 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyelerini Beştepe\'ye Davet Etti
27.12.2023 - 12:05,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantı için bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyelerini Beştepe'ye Davet Etti - Son Dakika
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