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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu

24.12.2021 14:37

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdi Toplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdi

Toplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından Dolmabahçe'den ayrılan ekonomistler, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantı saat 17.00'de sona ererken, Dolmabahçe Çalışma Ofisinden ayrılan ekonomistler, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tartışmaların odaklandığı yer genellikle, döviz kurunun ve yeni ekonomik programın nasıl devam edeceği yönündeydi"

Ekonomist Prof. Dr. Ege Yazgan, "Tartışmaların odaklandığı yer genellikle, döviz kurunun ve yeni ekonomik programın nasıl devam edeceği yönündeydi. Daha çok Türkiye ekonomisinin cari fazla vererek yaptığı yeni yönelimine, devam edip etmeyeceği konusundaydı. Önemli olan döviz kurunun belli bir düzeye gelmesi ve o düzeyde istikrar kazanmasıdır. Ama bu düzeyin TL'nin çok değerli olduğu, ihracatçıyı ve cari işlemler dengesinde gördüğümüz fazlalığın ortadan kalkmasına izin vermeyecek bir düzey olması gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı. Kredi konusunda da, kredi genişlemesinin sürdüğü ama kredilerin amacına uygun kullanılmadığını, proje kredilerinin genellikle başka amaçlarla, spekülatif amaçlarla da kullanılabileceğini söylenerek, bu konularda da dikkat edilmesi gerektiği konusunda da yorumlar yapıldı, cevaplar da o şekilde verildi. Bir süre daha rüzgarın dinmesi beklenecek ama genel yönelim olarak çoğunlukla bu tipte bir politikaya devam edilecek. Kur yükselirken hızlı fiyat artışları oldu. Şimdi kur düşünce bu fiyatlar düşecek mi düşmeyecek mi?" konusu da konuşuldu. Bunu takip edeceklerini, enflasyonla mücadele anlamında böyle de bir hassasiyet göstereceklerini söylediler" dedi.

"Kripto para ile ilgili düzenleme çok yakında meclise gelecek"

Ekonomi yorumcusu Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "Kamu bankalarının piyasaya bir müdahalesi olup olmadığından tutun da swap anlaşmaları, kripto varlıklara kadar kamuoyunun özellikle merak ettiği bütün başlıklar şeffaf bir şekilde konuşuldu. Bizzat bürokrasi tarafından da hepsine samimi bir şekilde cevap verildi. Bu anlamda bilgilendirme doğru kanaldan doğru şekilde yapılmış oldu. Kripto varlıklarla ilgili olarak düzenlemenin çok yakında meclise geleceğini söyledi. Bu anlamda halkımızın büyük bir ilgisi ve beklentisi olduğu hepimizin malumu diye düşünüyorum. O anlamdaki geri bildirimleri de aldı ve bununla ilgili düzenlemelerin yakında geleceğini ve bunun özellikle finans merkezi ve Türkiye ekonomisinin gelişimi, ürün çeşitliliği anlamında da bir kazanım şekline nasıl dönüşebileceği de konuşuldu. Durum tespitinden çok çözüm önerilerini sunmamız istendi. Dolayısıyla, ihtiyaçlar, gereksinimler ve çözüm önerileri her türlü boyutuyla iletildi ve not alındı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu

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Uluslararası Para Fonu, Recep Tayyip Erdoğan, Ana muhalefet, Borç, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomistlerle yaptığı toplantı sona erdiToplantı sonrası bazı ekonomistler toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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