Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi - Son Dakika
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Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi

30.07.2022 09:13
Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi

Ordu'ya ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üreticinin dört gözle beklediği fındık fiyatını da duyuracak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fındık fiyatının en az 4 dolar olması gerektiğini söylemiş, konuyla ilgili daha önce konuşan Erdoğan, "Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak üzere bugün Ordu'ya gidiyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haziran ayında Ordu'ya yaptığı ziyarette fındık fiyatının en az 4 dolar olması gerektiğini söylemişti. Şimdi ise açıklanacak fiyat için gözler Erdoğan'a çevrildi.

ÜRETİCİ ERKEN AÇIKLANMASINDAN MEMNUN

Geçen yıl, hasat başladıktan sonra 26.50 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, sezon sonrası serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıktı. Üreticiler ise maliyetin 60 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi.

ERDOĞAN: GEREĞİ NEYSE ONA GÖRE YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta sonu, Ordu'ya gidiyorum. Orada herkesin beklentisi, 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" demişti.

AKŞENER: EN AZ 74 LİRA OLMALI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de fındık taban fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini belirterek, "Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz genci burada üretirse Türkiye gelişir. Karadeniz insanı Meksika üzerinden Amerika'ya giderse, onun yerini sığınmacı alır. Fındık üreticisini ezdirmeyeceğiz. Fındık en az 3,5 dolar yani 74 lira olmalı, dolar artarsa fiyat da artmalı" ifadelerine yer vermişti.

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