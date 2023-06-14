Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran sözler: Herkesin içine sinecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 14.30'da başlayan ve yaklaşık 8 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Aramızdaki fark bu.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz.

"YENİ ASGARİ ÜCRET HERKESİN İÇİNE SİNECEK"

Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum.

"EKONOMİMİZİ ŞAHLANDIRACAK KADROYU KURDUK"

Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir."