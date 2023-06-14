Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran sözler: Herkesin içine sinecek - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran sözler: Herkesin içine sinecek

14.06.2023 23:17

8 saat süren Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zamlarıyla ilgili milyonları umutlandıran ifadeler kullandı. Erdoğan, "Ülkemize on yıllarca hizmet etmiş emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Saat 14.30'da başlayan ve yaklaşık 8 saat süren toplantıda her bakan ayrı ayrı sunum yaptı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yapılacak asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. Bundan sonra da çiftçimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Biz bu milletin efendisi değil hizmetkârıyız. Aramızdaki fark bu.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Engelli, engelli yakını ve yaşlı aylıkların ödemesini erkene alıyor, 1.4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz.

"YENİ ASGARİ ÜCRET HERKESİN İÇİNE SİNECEK"

Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum.

"EKONOMİMİZİ ŞAHLANDIRACAK KADROYU KURDUK"

Bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki döneminden kısa, uzun, orta vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Merkez Bankası'ndan BDDK'ya kadar alanında temayüz etmiş isimleri görevlendirdik. Kadınlar yeni dönemimizde de bürokrasi, siyaset, iş dünyasına kadar öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir."

YORUMLAR
500
Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak

Asgari Ücret, Kabine, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran sözler: Herkesin içine sinecek - Son Dakika


Son Dakika
23:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesini ayağa kaldırmak birinci önceliğimiz
23:50 Hükümetten deprem bölgesini ayağa kaldıracak bir hamle daha: 11 yeri daha sanayi sahası ilan ettik
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli, engelli yakını ve yaşlılara müjde: Temmuz aylıklarını erken ödeyeceğiz
23:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli, engelli yakını ve yaşlılara müjde: Temmuz aylıklarını erken ödeyeceğiz
23:10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran sözler: Herkesin içine sinecek
23:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran sözler: Herkesin içine sinecek
22:40 Kabine toplantısında gündem "Ekonomi"
22:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Türkiye'yi sivil anayasa ile buluşturmaya çalışacağız
22:22 Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz kanser tedavisini tamamladı! Konserlerine kaldığı yerden devam edecek
22:18 Kansere yakalanan Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz son durumunu anlattı: Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2023 00:02:34. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran sözler: Herkesin içine sinecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement