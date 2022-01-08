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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız

08.01.2022 17:32

Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki müsilajın temizlendiği gibi en kısa sürede enflasyondaki müsilajın da temizleneceğini söyledi. Fahiş fiyat artışları yüzünden vatandaşlarımızın canının yandığının farkında olduklarını da belirten Erdoğan, "Fahiş fiyatlar artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman - Konya Hızlı Tren Hattı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni katıldı. Burada ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Aralık'ta "Kur Korumalı TL Mevduat" sisteminin açıklanmasıyla doların üstündeki köpüğü aldıkları gibi enflasyondaki köpüğü de alacaklarını söyledi. Erdoğan, "Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair açıklamaları şöyle:

2018'den itibaren ekonomimiz doğrudan hedef alınmaya başlandı. Tedbirlerimizle bunun yurt dışı ayağını kestik. 20 Aralık'ta da bunların ayaklarını kestik mi? Ne oldu: Döviz aşağı inmeye başladı mı? Bu süreçte sergilenen çirkinliği sizlerin takdirine bırakıyorum.

"20 ARALIK DÖNÜM NOKTASI OLDU"

20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz tedbir paketiyle bu oyunu bozduk. Siz bizim yanımızda olmayı sürdürdükçe evelallah durmak yok yola devam diyoruz. Yaptığımız yatırımlarla, geçmişte şehirlerimizi nasıl kaldırdıysak şimdi de ekonomide aynısını yapacağız.

"GÖZLERİNİN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Fahiş fiyat artışları yüzünden vatandaşlarımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız. Ekonomik gerekçelere dayanmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız. Kısa bir süre içinde tüm bu karmaşayı bir düzene sokmuş olacağız.

"BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"

Ülkemizin yatırım istihdam ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine odaklanmasını sağlayacağız. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizim eserlerimiz ispatımızdır. "

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karaman, Aralık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız - Son Dakika Ekonomi


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