Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında İlk Evim İlk İşyerim Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Projeye başvuruların 7 Kasım'da sona ereceğini söyleyen Erdoğan sürenin uzatıldığını söyledi. Erdoğan, "7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz" dedi.
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün yaptığı açıklamada projeye şu ana kadar 5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurduğunu söylemişti. Kurum, "1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324. Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan" bilgilerini paylaşmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde başvuru tarihinin 15 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu - Son Dakika