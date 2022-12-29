Milyonlarca EYT'liye kritik çağrı! Kaçıran yüzde 54 zamlı ödeme yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte EYT'de yaş şartının aranmayacağı belirtilirken, ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

ZAMSIZ ÖDEME İÇİN SON YARIN

Yeni yılda zam gelen kalemlerden birisi de sigortalıların borçlanma primleri olacak. Asgari ücretteki artışa göre belirlenen günlük borçlanma tutarları, 1 Ocak'tan itibaren zamlanacak. Asgari ücrete yüzde 54,66 oranında zam gelirken, 2023 yılı borçlanma rakamları da bu oranda artacak. 2022'nin son mesai günü olan 30 Ocak Cuma günü borçlanma başvurusu yapanları yüzde 54,66'lık artış vurmayacak.

MİNİMUM TUTAR 106,7 TL'YE YÜKSELECEK

2022 yılında 69 TL olan günlük ödenecek minimum borçlanma tutarı 1 Ocak'tan itibaren 106,7 TL'ye yükselecek. En yüksek tutar ise 2022'de 517 TL iken, yeni yılla birlikte 799,5 TL'ye çıkacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

EYT düzenlemesinin ardından borçlanma yaparak prim gün sayılarını doldurmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüklerine akın etti. Açıklama yapan SGK, borçlanma başvurularının e-Devlet üzerinden de yapılabileceği belirtildi.

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR?

Yeni düzenlemeye göre, çalışanın 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydının bulunması, 5 bin günlük prim ödemesinin tamamlanması, kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresinin dolması şartı aranacak. Emekli olmak isteyenler, doğum, askerlik, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanma yapabilecek.