Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk maaş zammı sonrası bedelli askerlik ücreti de belli oldu

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Erdoğan'dan memur ve emekliye bir müjde daha! Maaş artışı yüzde 30'a yükseltildi

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 16,48; SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam almaya hak kazanırken bu rakama ek olarak gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı refah payına çevrilmişti.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ARTIŞI YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 104 BİN TL OLDU

Erdoğan duyurduğu yüzde 30'luk maaş artışıyla birlikte 2023 yılı bedelli askerlik ücreti de netleşti. 2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80 bin 64 lira olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 104 bin 202 liraya yükseldi.