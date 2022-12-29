Vatandaş EYT başvurusu için e-Devlet'e akın etti! Yoğunluk nedeniyle erişim sıkıntıları yaşanıyor - Son Dakika
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Vatandaş EYT başvurusu için e-Devlet'e akın etti! Yoğunluk nedeniyle erişim sıkıntıları yaşanıyor

29.12.2022 14:34
Vatandaş EYT başvurusu için e-Devlet'e akın etti! Yoğunluk nedeniyle erişim sıkıntıları yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT müjdesinin ardından yüz binlerce vatandaş emeklilik başvurusu yapmak için e-Devlet'e akın etti. Oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme erişimde sıkıntılar yaşanırken, SGK dokümanı almaya çalışan bazı vatandaşlar "Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" mesajıyla karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Beştepe'de gerçekleştirdiği ekonomi zirvesinin ardından kameraların karşısına geçerek milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili olarak alınan kararları duyurdu.

VATANDAŞLAR BAŞVURU İÇİN E-DEVLET'E AKIN ETTİ

Erdoğan yaş şartının aranmayacağı EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını bildirdi. Erdoğan'ın verdiği EYT müjdesinin ardından ise yüz binlerce vatandaş soluğu SGK şubelerinde alırken, birçok kişi de e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için internete koştu.

YOĞUN NEDENİYLE ERİŞİMDE SIKINTILAR YAŞANIYOR

e-Devlet'te oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme erişimde sıkıntılar yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu dokümanı almaya çalışan bazı vatandaşlar "Şu anda kullandığınız hizmette talep yoğunluğu nedeniyle işleminiz sıraya alınmıştır" uyarısının birkaç dakika ardından "Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı" uyarısı ile karşılaşıyor.

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E-Devlet, EYT, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Vatandaş EYT başvurusu için e-Devlet'e akın etti! Yoğunluk nedeniyle erişim sıkıntıları yaşanıyor - Son Dakika
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