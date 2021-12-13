Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim'de verilen kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Semih Tümen'den, doların tarihi zirveyi görerek TL karşısında 14'ün üzerine çıktığı günde dikkat çeken bir enflasyon uyarısı geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tümen, "Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!" ifadelerini kullandı.
Gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceği konusunda takipçilerini uyaran Tümen, "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" dedi.
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