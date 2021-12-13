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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil

13.12.2021 21:42

Geçtiğim ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, doların tarihi zirveyi gördüğü günde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim'de verilen kararla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Semih Tümen'den, doların tarihi zirveyi görerek TL karşısında 14'ün üzerine çıktığı günde dikkat çeken bir enflasyon uyarısı geldi.

SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tümen, "Yeni ekonomi programı: sınırsız parasal genişleme ve genişleyici maliye politikası (bütçe destekli fiyat kontrolleri, vergi/ücret teşvikleri) ile enflasyonla mücadele. Tebrikler!" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDA ÜÇ HANEYİ GÖRMEK İŞTEN BİLE DEĞİL"

Gelecek dönemde enflasyonda üç hanenin görülebileceği konusunda takipçilerini uyaran Tümen, "Asgari ücret zammı sonrası ücret-fiyat sarmalının etkisiyle enflasyonda üç haneyi görmek işten değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Semih Tümen, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Semih Tümen: Enflasyonda üç haneyi görmek işten bile değil - Son Dakika
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