Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salondakileri kahkahaya boğdu: Bunu alınca köşe oluruz dedim. Meğerse 1 tondan 11 gram çıkıyormuş - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salondakileri kahkahaya boğdu: Bunu alınca köşe oluruz dedim. Meğerse 1 tondan 11 gram çıkıyormuş

27.01.2023 17:10

Bilecik'te Söğüt Altın Madeni'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine hediye edilen külçelerle ilgili yaptığı esprisi salonu kahkahaya boğdu. Erdoğan, ""Bunu alınca köşe oluruz dedim. Meğerse 1 tondan 11 gram çıkıyormuş. Biraz ağlatacaklar bizi" sözleriyle güldürdü.

Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Bilecik'teydi ve Söğüt Altın Madeni'nin açılışını yaptı. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, hem altındaki hedefi açıkladı, hem de bugüne kadar yapılan yatırımlardan bahsetti.

AÇILIŞTA ESPRİYİ PATLATTI

Açılışta renkli anlar da yaşandı. Maden yatağından çıkarılan, "Akbaştepe" ve "Korudanlık" adı verilen külçelerin hediye edildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, espriyi patlattı.

"BUNU ALINCA KÖŞE OLURUZ DEDİM"

Külçelerden birini eline alan Erdoğan, "Bunu alınca köşe oluruz dedim. Meğerse 1 tondan 11 gram çıkıyormuş. Biraz ağlatacaklar bizi" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri açılışa katılanları güldürdü.

"YILLIK ÜRETİM MİKTARINI 6,5 TONA YÜKSELTECEĞİZ"

Açılışını yaptığı altın madeni ile ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Söğüt Altın Madeni, hayırlı olsun. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağıyla 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 milyon ons kaynağı altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Maden sahasındaki faaliyetler 3 faz olarak 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Kalan iki fazın yatırımlarını 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Yıllık üretim miktarını 6,5 tona yükselteceğiz. Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır. Yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının 1300'ü bulmasını bekliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Arama Tesisleri'nde ilk külçe altının da dökümünü gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik, Söğüt, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri salondakileri kahkahaya boğdu: Bunu alınca köşe oluruz dedim. Meğerse 1 tondan 11 gram çıkıyormuş - Son Dakika


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