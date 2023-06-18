Bakan Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi 3 acil hedef belirledi - Son Dakika
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Bakan Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi 3 acil hedef belirledi

18.06.2023 14:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi yol haritasını netleştirdi. 3 acil hedef belirlenirken, öncelikli hedefler arasında teknolojik atılımın sürmesi, katma değerli ürün ihracatının artması ve turizm gelirleri var.

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kanayan yarası ekonomiyle ilgili en önemli hamlesini kurulan yeni Kabine'ye Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayarak yaptı.

AMAÇ CARİ AÇIĞI AŞAĞI ÇEKMEK

Bakan Şimşek yaşanan sıkıntıları aşabilmek adına kendi kadrolarını kurarken, Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetimi de 3 acil hedef belirledi. Öncelikli hedefler arasında teknolojik atılımın sürmesi, katma değerli ürün ihracatının artması ve turizm gelirleri var. Amaç cari açığı aşağı çekmek, orta vadeli programda mali disiplin ve tasarruf anlayışı öne çıkacak.

CARİ AÇIĞA KARŞI TEKNOLOJİK ATILIMLAR YAPILACAK

Kaynaklar sosyal harcamalarda ve yatırımlarda kullanılacak. Yatırımlar için öncelik planlaması olacak. Cari açığa karşı teknolojik atılımlar da yapılacak. Katma değeri yüksek ürünlerle ihracat artırılacak. Alternatiflerle turizm geliri yükseltilecek. Yeni yönetimin etkisiyle kısa sürede 100 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor.

YORUMLAR (10)
  • Sedat Dogan: Profesör doktor özgür Demirtaş 10 15 sene önce söylemişti katma değerli ürünler teknoloji söylemişti yazık oldu canım ülkemin haline Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • memet öztürk: BU KADAR SURELİ YABANCI OLURSA ZOR ULKENİN DOVİZİNİ ALIP HORTUMLUYORLAR ULKE YOLGECEN HANI OLMUŞ Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • mehmet metin atmacan: Maliye bakanımız Şimşek bey ekonomi için 3 hedef belirlemiş.1.Emeklilere yağmurda su yok. 2.Emeklilere her halukarda su yok.3.Emeklilere siddin sene su yok.Bunun böyle olduğunu kurban bayramı ikramiyelerine zam yapılmaması ile tescil lenmiştir,değil mi şimşek bakan?Senden gelecek hayır Allah'dan gelsin be Allah'dan gelsin. Cevap Yaz 21 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi 3 acil hedef belirledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi 3 acil hedef belirledi - Son Dakika
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