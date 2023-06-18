Bakan Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi 3 acil hedef belirledi

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kanayan yarası ekonomiyle ilgili en önemli hamlesini kurulan yeni Kabine'ye Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayarak yaptı.

AMAÇ CARİ AÇIĞI AŞAĞI ÇEKMEK

Bakan Şimşek yaşanan sıkıntıları aşabilmek adına kendi kadrolarını kurarken, Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetimi de 3 acil hedef belirledi. Öncelikli hedefler arasında teknolojik atılımın sürmesi, katma değerli ürün ihracatının artması ve turizm gelirleri var. Amaç cari açığı aşağı çekmek, orta vadeli programda mali disiplin ve tasarruf anlayışı öne çıkacak.

CARİ AÇIĞA KARŞI TEKNOLOJİK ATILIMLAR YAPILACAK

Kaynaklar sosyal harcamalarda ve yatırımlarda kullanılacak. Yatırımlar için öncelik planlaması olacak. Cari açığa karşı teknolojik atılımlar da yapılacak. Katma değeri yüksek ürünlerle ihracat artırılacak. Alternatiflerle turizm geliri yükseltilecek. Yeni yönetimin etkisiyle kısa sürede 100 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor.