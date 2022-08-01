Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık - Son Dakika
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Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık

01.08.2022 20:35

Ordu'da konuşan Erdoğan, fındık alım fiyatlarını 54 lira olarak açıklamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Akşener'den bu fiyata tepki gelmişti. Kılıçdaroğlu fındık alım fiyatının 72 lira olması gerektiğini söylerken Akşener ise en az 74 lira olması gerektiğini belirtmişti. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada fındık fiyatları hakkındaki eleştirilere cevap veren Erdoğan, vatandaşın dilinden ve gönlünden geçen rakamı açıkladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz'da toplu açılış törenine katılmak için Ordu'ya gitti. Miting öncesi üreticilerle sohbet eden Erdoğan, fındık fiyatlarındaki beklentiyi sordu. Bir vatandaşın "Ordu'nun plakası 52" demesi gündem oldu. Erdoğan sohbetin ardından geçtiği miting alanında fındık alım fiyatının 54 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU: TEKLİFİM 72 TL İDİ

Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına muhalefetten peş peşe tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ın ülke vizyonu 'Bay Kemal, CeHaPe Genel Müdürü, Kemal Pabucu Yarım' falan… Sonuç: fındık alım fiyatı 54 TL. Bay Kemal'in teklifi 4 dolar (72 TL) idi. Dolar kuru hala 18 TL. Bundan artık kimseye bir hayır yok. Fındık üreticisi az sabır, geleceğiz yardımınıza!" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefetin fındık fiyatı tepkisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık

AKŞENER: EN AZ 74 TL OLMALI

İYİ Parti lideri Akşener ise "Geçtiğimiz hafta Giresun'da, fındık fiyatının en az 74 lira olması gerektiğini söylemiştik. Ama bugün sayın Erdoğan, fındık fiyatını 54 lira açıklamış. Hem de öyle bir açıklamış ki sanırsınız müjde. Yerli ve millîliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Muhalefetin fındık fiyatı tepkisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık

"SEN DÜŞÜNMEYE DEVAM ET BAY KEMAL"

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına muhalefetin fındık alım fiyatlarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan, "Ordu'da fındık fiyatlarını açıkladık. Bay kemal rahatsız oldu. 'Ben 72 düşünüyordum diyor' sen düşünmeye devam et. Senin sırtında küfe yok. Sen halen düşünce aleminde bahsediyorsun. Biz icraattan bahsediyoruz Bay Kemal. Senin icraatın var mı?" dedi.

Muhalefetin fındık fiyatı tepkisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık

"VATANDAŞIN DİLİ, GÖNLÜ BAŞKA"

Akşener'in teklifine de değinen Erdoğan, "Yavru ortağı da 75 düşünüyormuş. Bunların hepsi tahminlerle konuşuyorlar. Biz icraatlarla konuşuyoruz. Fındık fiyatlarını 1 dolardan 3 dolara getirdik. Vatandaşımızla da evinde ve bahçesinde sohbet ettik. Sohbet sırasında vatandaşlarımıza sordum 'Beklentiniz nedir?' diye. Hepsi samimiyetle beklentilerini söyledi. Vatandaşın dili başka. Vatandaşın gönlü başka. Vatandaşın dilinden ve gönlünden geçeni biz açıkladık." şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA: Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık - Son Dakika
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