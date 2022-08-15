Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası vatandaşlar soluğu tarım marketlerinde aldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası vatandaşlar soluğu tarım marketlerinde aldı

15.08.2022 19:39
Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası vatandaşlar soluğu tarım marketlerinde aldı

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası vatandaşlar soluğu tarım marketlerinde aldı İndirim açıklaması sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde yoğunluk yaşandı Karabük'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bazı ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde...

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası vatandaşlar soluğu tarım marketlerinde aldı

İndirim açıklaması sonrası Tarım Kredi Kooperatif Marketi'nde yoğunluk yaşandı

KARABÜK - Karabük'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bazı ürünlerde indirime giden Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde vatandaşlar indirimin uygulandığı ilk gün yoğunluğa neden oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Karabük'te de birçok kişi sabahın erken saatlerinde soluğu Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin önünde aldı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satılan 30 kadar üründe fiyatların 15 Ağustos'tan itibaren indirileceği duyurulmasıyla marketlerde uzun kuyruklar oluştu. Bazı şubelerde yoğunluk nedeniyle müşteriler içeriye grup grup olarak alındı.

İndirimlerden memnun olan vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin her mahallede açılmasını istedi.

Öte yandan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin dördüncü şubesi Aydınlıkevler Mahallesinde açıldı. Açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel ve vatandaşlar katıldı. Duanın ardından kurdelenin kesimi ile açılışı yapılan markette Vali Gürel fiyatları inceledi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası vatandaşlar soluğu tarım marketlerinde aldı - Son Dakika

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