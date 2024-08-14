Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve heyeti kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı. Eylül ayında açıklanacak 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, iş dünyasının katkılarını vurgulayarak, Türkiye'nin kalkınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

14.08.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

Eylül ayında açıklanacak 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program hazırlıkları kapsamındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki ekonomimize ve üretimimize katma değer katan, istihdama katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ait. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileriyle fikir birliğine son derece önem veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini hep birlikte inşa ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, orta vadede Türkiye'yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız. Bu yolda elini taşın altına koyan, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol ve yönetimine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta vadeli program, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Özgür Burak Akkol, Ticaret Bakanı, İbrahim Şenel, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Eylül, Tisk, Tisk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve heyeti kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı ve heyeti kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement