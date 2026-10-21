Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026 sonu 20 bin doları aşan kişi başı gelir bekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2026 yılı sonunda milli gelirimizin ilk kez 1,8 trilyon doların üzerine çıkması, kişi başına gelirin ilk defa 20 bin doları aşması ve ülkemizin yüksek gelir grubu için belirlenen eşiğin üzerinde yer alması beklenmektedir."