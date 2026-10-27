Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Ekim itibarıyla 68 milyar lira ödendiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Ekim itibarıyla 68 milyar lira ödendiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona ve 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendiğini bildirdi. Yılmaz, bu süreçlerin devam ettiğini belirterek ödemelerin sürdüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "23 Ekim itibarıyla toplam 93 fona, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödendi. Bu süreçler devam ediyor"
Kaynak: AA
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