Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylül ayında Orta Vadeli Program güncellenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylül ayında Orta Vadeli Program güncellenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Eylül ayında Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Orta Vadeli Program'ın güncelleneceğini ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam edileceğini belirtti. Yılmaz, OVP'nin enflasyonu düşürme hedefinin korunduğunu ancak dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin dikkate alınarak programın güncelleneceğini ve yapısal reform bölümünde ilaveler olabileceğini ifade etti.

25.07.2024 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Eylül ayında Orta Vadeli Program güncellenecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmeler olduğunun altını çizerek, "Eylül'de Cumhurbaşkanımızın onayıyla Orta Vadeli Program'ı güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi OVP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl ilan edilen OVP'de ana çerçeveye bağlı olduklarını ifade eden Yılmaz, "Özellikle enflasyonu düşürme temel hedefi güçlü bir şekilde korunuyor ama dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bunları dikkate alarak OVP'yi güncellemiş olacağız. Özellikle makroekonomik çerçeve ve rakamlar dünyadaki ve Türkiye'deki gerçekleşmelere bağlı olarak güncellenecek. Yine yapısal reform bölümümüzde gerçekleşmeler var belki ilaveler olacak. Bunu katılımcı bir şekilde yapacağız. Bütün bakanlarımız kendi alanlarında ilgililerle, STK'larla ve meslek kuruluşları ile bu konuda fikri olan kesimlerle görüşmelerini yapacaklar. Eylül'de Cumhurbaşkanımızın onayıyla OVP'yi güncellemiş olacağız. Kararlı bir şekilde de uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Orta vadeli program, AK Parti, Türkiye, Eylül, OVP, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylül ayında Orta Vadeli Program güncellenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
23:13 Netanyahu, ABD’yi birbirine kattı Kongre önünde çok sayıda gözaltı var Netanyahu, ABD'yi birbirine kattı! Kongre önünde çok sayıda gözaltı var
23:04 TBMM’de sular durulmuyor DEM Partili Sakık’ın kürsüden yaptığı ’’Küfür’’ hatırlatmasıyla ortam gerildi TBMM'de sular durulmuyor! DEM Partili Sakık'ın kürsüden yaptığı ''Küfür'' hatırlatmasıyla ortam gerildi
21:27 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum
17:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak
20:59 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Mali darbe yaparsa demokrasi tokadı yer
20:22 “El sıkışma polemiği“ alevleniyor Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı "El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı
20:01 İngiliz polisinden skandal müdahale Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü İngiliz polisinden skandal müdahale! Gözaltına aldığı şahsı öldüresiye dövdü
18:47 Netanyahu, ABD’de hak ettiği gibi karşılandı Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler Netanyahu, ABD'de hak ettiği gibi karşılandı! Masaya kurt, hamam böceği, solucan döktüler
18:45 AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı AK Partili vekil, DEM Partili isme yumruk attı
18:18 Soğukkanlılığı pes dedirtti Bingöl’de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
18:14 Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı Cami imamı etkisiz hale getirdiği şüphelinin hayatını kurtardı
17:43 Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı
17:02 Trendyol Süper Lig’de 2 haftalık program açıklandı İşte sezonun açılış maçı Trendyol Süper Lig'de 2 haftalık program açıklandı! İşte sezonun açılış maçı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 01:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylül ayında Orta Vadeli Program güncellenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement