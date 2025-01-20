CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdat Amreyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk Yatırım Fonu Başkanı Sayın Bağdat Amreyev ile bir araya geldik. Sayın Amreyev ile görüşmemizde Türk Yatırım Fonu'nun işleyişi ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sayın Amreyev'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türk Yatırım Fonu Başkanı Amreyev ile Görüştü - Son Dakika
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