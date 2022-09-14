2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı

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2023-2025 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıklarıyla İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

"TEMEL ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYON"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında "Enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak temel önceliğimiz olacak. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların verimli kullanımı temel ilkemiz olacak. Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilecek. İktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Zorunlu haller dışında 2023 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak. Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek" dedi.

EN YÜKSEK ÖDENEK SAĞLIK BAKANLIĞI'NA

Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu. 2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.

2023 DOLAR KURU ORTALAMASI 21,5 TL

Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.

TAŞIT ALIMI SADECE ZORUNLU HALLEDERDE YAPILACAK

Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak. Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

İNŞAAT SÜRESİ 3 YILI GEÇMEYECEK

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak. Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.