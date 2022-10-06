Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan "DIGIATHON" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan "DIGIATHON" paylaşımı Açıklaması

06.10.2022 14:30
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan "DIGIATHON" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu yıl ilkini düzenledikleri ve DIGIATHON ismini verdikleri "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu"nu, her yıl farklı temalarla gerçekleştirerek geleneksel hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu yıl ilkini düzenledikleri ve DIGIATHON ismini verdikleri "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu"nu, her yıl farklı temalarla gerçekleştirerek geleneksel hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.

Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ofis olarak kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmeyi amaçladıklarını belirterek, bu dönüşümün sürekli gelişen bir süreç olduğunu ifade etti.

Bu noktada güncel gelişmeleri yakından takip etmenin ve yenilikçi teknolojilerde aktif bir strateji belirlemenin önemine işaret eden Koç, bu alanlarda nitelikli insan kaynağı oluşturabilmek için destekleyici projeler ürettiklerine dikkati çekti.

Blokzincir konusunda farkındalık oluşturmak yönündeki çalışmalara ağırlık verdiklerini bildiren Koç, "Blokzincir konusunda hala öğrenilecek ve keşfedilecek çok şey var. 'Bu teknolojiyi kullanarak yenilikçi çözümler üreten isimler neden bizim gençlerimizden çıkmasın' dedik ve kamu eliyle düzenlenen projeler arasında bir ilki gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, birincisini bu yıl düzenledikleri Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu ile blokzincir becerilerine güvenen herkesi e-Devlet Kapısı hizmetlerine yenilikçi çözümler geliştirmeye davet ederek, DIGIATHON ismini verdikleri proje kapsamında düzenlenecek hackathonu her yıl farklı temalarla gerçekleştirerek geleneksel hale getirmeyi planladıklarını aktardı.

Projedeki en önemli unsurlardan birinin Ofis düzeyinde oluşturacakları test ağı olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Avalanche teknolojisi kullanılarak kurulacak bu test ağını ilk olarak DIGIATHON 2022 yarışmacıları kullanma şansını yakalayacak, ardından gerekli teknik çalışmalar tamamlandığında bu test ağını, kamu ve üniversiteler başta olmak üzere kademe kademe tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Blokzincir konusunda kendisini geliştirmek isteyen, proje üretmek isteyen tüm vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bu ağdan faydalanabilecekler. Yerli, milli ve global ürünler üretmeyi hedeflediğimiz Milli Teknoloji Hamlesi'ne büyük katkı sunacak bu projemiz ile güzel sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. DIGIATHON'a gençlerimizin yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti."

Yarışmaya son başvuru tarihinin 14 Ekim olduğunun altını çizen Koç, kendine güvenen tüm blokzincir geliştiricilerini ve araştırmacılarını beklediklerini ifade etti.

Koç, 15 Ekim'de çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek ön elemenin ardından büyük finalin 12-13 Kasım'da, İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'tan 'DIGIATHON' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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