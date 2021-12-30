Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Kura daha erken müdahale edilebilirdi

Döviz kurundaki artış sonrası 20 Aralık'ta kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi açıklanmış ve bu duyurunun ardından dolar, TL karşısında hızlı bir düşüş eğilimine girmişti. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere konuk olduğu Bloomberg HT yayınında "Kurdaki harekete daha erken müdahale edilebilirdi. Orada geç kalmışlık var mı, elbette olabilir" ifadelerini kullandı.

"ASIL PARAMETRE CARİ FAZLA"

Yeni ekonomik model hakkında konuşan Aşan, "Uzunca bir süredir ithal ikamesi üzerine kurulu bir model yürüyordu. Son dönemde bu ete kemiğe bürünmüş oldu. Orada ana hedef hiç değişmedi. Hedef ithalatı azaltıp, ihracatı artırmak. Burada asıl parametre cari fazla. Nisan'da çok büyük ihtimalle cari fazlayı görürüz. Türkiye'nin uzun süreli cari açıklarla devam edebilmesi mümkün değil. Bu cari açıkla enflasyonu düşürmek de mümkün değil. Önümüzdeki dönemde değerlendireceğimiz parametre cari fazla olacak" dedi.

"TÜRKİYE DAHA ÖNCE DE CARİ FAZLA VERDİ"

Türkiye'nin daha önce de cari fazla verdiğini ifade eden Aşan, sözlerine "Bundan önceki cari fazlaların hepsi birer durgunluk sonrası ortaya çıkmıştı. Bu sefer farklı olan cari fazlayı yüksek büyümeyle sağlıyor olmamız olacak. Yeşil dönüşüm Türkiye'ye de bir fırsat getiriyor. Avrupa ülkeleri ürünleri olduğunca kısa yoldan almaya çalışacak. Bunun gibi birçok şey sayabiliriz. Ben ihracat tarafında bir sürdürülebilirlik sorunu görmüyorum" diyerek devam etti.

"KURA DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLEBİLİRDİ"

Kura daha önce müdahale edilebileceğini söyleyen Aşan, "Kurun 20-30 liralara gideceğini öngörerek elbette bir model ortaya çıkmaz. Kurdaki hareket öngörülebilir değildi, yine de daha iyi yönetilebilirdi. Kur kendini buraya atmadan önce daha erken müdahale edilebilirdi. Orada geç kalmışlık var mı, elbette olabilir. Devlet tarafında bundan daha hızlı davranmak mümkün değil. Devlet kontrolü fazla bir mekanizma." ifadelerini kullandı.