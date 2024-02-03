Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı: Türkiye\'nin savunma sanayisindeki gelişme dünyanın dikkatini çekiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu destekle bütün dünyanın dikkatini çektiğini belirtti.
"Kara Füze Sistemleri İmza Töreni", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) yapıldı.
Görgün, buradaki konuşmasında, savunma sanayinde ulaşılan başarılara işaret ederek, "Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği gelişme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu destekle bütün dünyanın dikkatini çekiyor." ifadesini kullandı.
Savunma sanayisi alanında çalışan herkesin elinden gelenin en iyisini akıl ve alın teriyle yaptığını dile getiren Görgün, şöyle konuştu:
"Oluşturduğumuz, ürettiğimiz, ihraç ettiğimiz kara, deniz, hava platformları ve bunların üzerinde kullanılan faydalı yükler, mühimmatlar. Sadece platform üretmek, sadece bu platformda kullanılan unsurları üretmek yetmiyor, bunların birbiriyle koordineli çalışmasını ve ihtiyaç duyulduğu şekilde kullanılmasını kolaylaştıran sistemleri temin edebilmek ciddi emek gerektiriyor."
SSB Stratejik Sistemler ve Uzay Daire Başkanı Hacı Ömer Karakuzu ise sözleşmeleri imzalanan TAYFUN, TRG-230, SUNGUR, KARAOK füze sistemleri hakkında bilgi verdi.
Karakuzu, "Var olduğu binlerce yıldır kutsal bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan, milletimize huzur, dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salan, şanlı, yenilmez, cesur, güçlü, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize sistemlerimiz hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
"Bu tip sistemlerin hayata geçirilmesi büyük bir irade gerektiriyor"
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de şirketin, söz konusu füze sistemlerini yerli ve milli imkanlarla geliştirmenin haklı gururunu taşıdığını ifade etti.
İkinci, "Bu tip sistemlerin hayata geçirilmesi çok büyük bir teknoloji, azim ve irade gerektiriyor." dedi.
TAYFUN füzesinin, yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldıracak bir sistem olduğuna dikkati çeken İkinci, TRG-230 füze sisteminin ise salgın döneminde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin talebi doğrultusunda geliştirilerek sahaya sürüldüğünü söyledi.
İkinci, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi'nin, dünyadaki muadillerinden çok daha üst teknolojilere sahip olduğuna, KARAOK'un ise modern orduların olmazsa olmazları arasında yer aldığını anlattı.
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