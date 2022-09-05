Türk savunma sanayisi 41 firmasıyla ADEX 2022 Fuarı'na katılacak - Son Dakika
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Türk savunma sanayisi 41 firmasıyla ADEX 2022 Fuarı'na katılacak

05.09.2022 15:06
Türk savunma sanayisi 41 firmasıyla ADEX 2022 Fuarı'na katılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle 41 Türk savunma sanayi firması, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı'na...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle 41 Türk savunma sanayi firması, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı'na iştirak edecek.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığının girişimleri ve Azerbaycan Savunma Bakanlığının destekleriyle bu yıl 4'üncüsü yapılacak ADEX Fuarı, 6-8 Eylül'de Bakü'de düzenlenecek.

Her iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, ilk olarak 2014'te düzenlendi. ADEX Fuarı, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri olarak görülüyor.

Fuara, Türkiye adına SSB liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle 41 firmanın katılımı planlanıyor. Toplam 2 bin 801 metrekare alanda, fuar alanın yarısından fazlasını kaplayacak büyüklükte "Türk Milli Pavilyonu" konsepti oluşturuldu.

Fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleriyle görüşmeler yapacak. Türkiye Milli Pavilyonu'nda, fuar katılımcılarına Türk savunma sanayisi ve ileri teknolojik yeteneklerine ilişkin bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Fuara ASELSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, OTOKAR, MKE AŞ, ROKETSAN, Sarsılmaz, ASFAT, BMC, Altay Yazılım, Armelsan, ASSAN, Ata Silah, Ayesaş, Berkin Mühendislik, BLG Savunma, Dearsan, Dorçe, HTR, İŞBİR, Karel, KZ Mekotronik, Lentatek, Maren Robotics, Masttech, MILSOFT, Nanografi, NUROL Technology, Profen, Sağlam Metal, SAHA İstanbul, Samsun Yurt Savunma, SDT, SIMSOFT, STM, TAIS, TARGET ATIŞ SİS, TİSAŞ, Titra, TURMAKS ve ÜNİMETAL firmaları katılım sağlayacak.

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Kaynak: AA

Güney Kafkasya, Orta Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk savunma sanayisi 41 firmasıyla ADEX 2022 Fuarı'na katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk savunma sanayisi 41 firmasıyla ADEX 2022 Fuarı'na katılacak - Son Dakika
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