Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi San Francisco'da 20. yıl resepsiyonu düzenledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi San Francisco'da 20. yıl resepsiyonu düzenledi

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, 20. yılı için San Francisco'da resepsiyon düzenledi. Türkiye-ABD yatırım ilişkileri ele alındı; Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Amerikalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarının 2025 itibarıyla yaklaşık 17 milyar dolar olduğunu bildirdi.

SAN Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yatırımları artırma ve stratejik ortaklıkları geliştirme hedefi doğrultusunda San Francisco'da resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, San Francisco Başkonsolosluğunun kurulmasıyla görevlendirilen Başkonsolos Yardımcısı Ali Cıkla'nın yanı sıra Türk girişimciler ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, iki ülke arasındaki yatırım ilişkileri ve yeni işbirliği imkanları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye için en önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Polat, 2025 itibarıyla Amerikalı firmaların Türkiye'deki toplam yatırımlarının yaklaşık 17 milyar dolar, Türk yatırımcıların ABD'deki yatırımlarının ise yaklaşık 14 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

San Francisco'da bölgedeki yatırımcılar ve Türk diasporasıyla bir araya geldiklerini aktaran Polat, buluşmanın diplomatik ilişkilerin 100. yılının kutlandığı dönemde Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Polat, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının ve ilişkilerin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemini uluslararası yatırımcılara tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Polat, TechCrunch kapsamında düzenlenen bir yan etkinlikte Türkiye'nin yapay zeka ve teknoloji girişimciliği ekosistemini anlattıklarını bildirdi.

Polat, Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesini, reform ajandasını, jeostratejik lokasyonunu ve nitelikli iş gücünü anlatmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriSan FranciscoDış PolitikaBekir PolatTeknolojiEkonomiTürkiyeFinansSon Dakika

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