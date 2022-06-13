Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı

13.06.2022 21:00

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsasınca düzenlenen temel atma ve açılış törenine katıldı.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsasınca düzenlenen temel atma ve açılış törenine katıldı.

Çiçek, Aksaray Ticaret Borsası bahçesinde düzenlenen programda, Aksaray'ın marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Toplu iğneyi ve nal çivisini ithal eden bir ülkeden en az 20 bin çeşit sanayi malını 200'e yakın dünya ülkesine ihraç eden bir ülke haline geldiklerini belirten Çiçek, "Bu gelişmeler meslek odalarının ve borsalarının çalışmaları ve gayretleriyledir. İşte bunun somut örneğini bugün burada bir kez daha gördük. Allah tüm iş insanlarının işlerini rast getirsin. Çok güzel hizmetler yapılmış, anlaşılıyor ki daha yapılacak işler de var. Allah güç, kuvvet versin." diye konuştu.

"Tarım sektörünü geliştirecek adımlar artık çok daha önemli hale gelmiştir"

Hisarcıklıoğlu ise salgın dönemindeki sıkıntıları ve sorunları hükümete ilettiklerini ifade etti.

Bu sorunların pek çoğundan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Elbette, sıkıntılarımız bitti mi? Bitmedi. Başta enerji olmak üzere, girdi maliyetlerindeki artışlar olmak üzere yaşanan sorunları ilgili bakanlarımıza sizler adına iletiyoruz. Bundan sonra da sizlerden gelen her konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde tarım ve hayvancılığın ne kadar stratejik olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Gıda da kendine yeten ülke olmanın önemini hep beraber tekrar hatırladık. Bu sektör başka hiçbir sektöre benzemiyor. Allah yokluğunu göstermesin. Dolayısıyla tarım sektörünü geliştirecek adımlar artık çok daha önemli hale gelmiştir."

Konuşmaların ardından Çiçek, Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri temel atma töreni ve açılışları gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışlara katıldı Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılışlara katıldı Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan Filyos değerlendirmesi Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan Filyos değerlendirmesi
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da törenlere katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement