Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı
Ekonomi

Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı

Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı
17.02.2026 09:26
Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı
Ocak ayında basılan Cumhuriyet altını 1 milyon 392 bini aşarak son bir yılın zirvesine çıkarken, çeyrek altın üretimi de 943 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı.

Yüksek altın fiyatlarının yatırımcı ve tasarrufçu talebini canlı tutmasıyla Darphane'nin cumhuriyet ziynet altını üretimini artırdığı bildirildi.

SON BİR YILIN ZİRVESİNDE

Bu yılın Ocak ayında basılan Cumhuriyet altını adedi 1 milyon 392 bini aşarak son bir yılın zirvesine çıktı. Aynı dönemde çeyrek altın üretimi de 943 bin adet olarak gerçekleşerek geçen yılın aynı ayını geride bıraktı.

YILIN SON ÇEYREĞİNDE TOPARLANDI

2025 yılına bakıldığında, en yüksek aylık basımın geçen yılın Ocak ayında olduğu görülüyor; o dönemde toplam basım 1 milyon 708 bin 982 adet civarındaydı. Ekonomim Gazetesi'nden Yener Karadeniz'in haberine göre yaz aylarında üretimde belirli bir yavaşlama yaşanırken, yılın son çeyreğinde tekrar toparlanma eğilimi gözlendi. Aralık ayında ise sert bir düşüşle toplam basım 242 bin 703 adede kadar indi.

TALEPTEKİ ARTIŞIN GÖSTERGESİ

Uzmanlara göre 2026'nın ilk ayında görülen yüksek üretim, aralık ayındaki düşük bazın etkisiyle birlikte talepteki artışın da göstergesi oldu. Cumhuriyet altınına yönelen talebin yatırım amaçlı hareketlenmesinin, bu üretim artışında önemli bir rol oynadığı ifade ediliyor.

