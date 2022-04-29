Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi sahasının ihalesi iptal edildi - Son Dakika
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Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi sahasının ihalesi iptal edildi

29.04.2022 14:03
Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi sahasının ihalesi iptal edildi

Elazığ'da maden rezervleri ile ilgili EMMAD'ın açtığı dava, ihalenin iptali ile sonuçlandı.

Elazığ'da maden rezervleri ile ilgili EMMAD'ın açtığı dava, ihalenin iptali ile sonuçlandı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Maden ilçesinde bulunan polimetal sahalarının ihalesi 21 Nisan'da yapılmıştı. Altın, çinko, kobalt ve birçok rezervin bulunduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük maden sahası olan ve piyasa değeri milyonlarca dolar olan rezervlerin işletilmesi ile ilgili ihaleye Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Şirketi ve Port Madencilik Şirketi katılmıştı. İhaleyi, 2 milyar 205 milyon lira ile Port Madencilik Şirketi kazanmıştı.

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği; ihale sahaları, ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması talebi ile ilgili dava açmıştı. Açılan dava sonuçlandı. Polimetal sahaları ile ilgili EMMAD tarafından açılan dava ihalenin iptali ile sonuçlandı. - ELAZIĞ

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Bakan Kurum: '36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yaptık' Bakan Kurum: '36 bin konut ile cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümlerini Elazığ ve Malatya'da yaptık'

Cumhuriyet, Madencilik, Elazığ, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi sahasının ihalesi iptal edildi - Son Dakika


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