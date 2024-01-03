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Cumhuriyetten de yaşlı 130 yıllık çömlek atölyesinde çarklar hala sanat için dönüyor - Son Dakika
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Cumhuriyetten de yaşlı 130 yıllık çömlek atölyesinde çarklar hala sanat için dönüyor

Bilecik'teki 130 yıllık çömlek atölyesinde sürdürülen çömlekçilik sanatı, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılında bile yaşatılmaya devam ediyor. Kınık köyünde kurulan ve dededen kalma olan atölyede ustalık yapan Saim Öztürk, elektrik gelmesiyle birlikte mesleğin kolaylaştığını belirtti. Çömlek ustası Öztürk, yaptığı çömlekleri dedesinin yaptığı odunlu fırında pişiriyor.

03.01.2024 - 13:27,
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Bu çömlek atölyesi Cumhuriyetten de yaşlı

130 yıllık çömlek atölyesinde çarklar hala sanat için dönüyor

BİLECİK - Bilecik'teki 130 yıllık atölyede sürdürülen çömlekçilik sanatı, Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yılında bile yaşatılmaya devam ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçi köy olarak adlandırılan Kınık Köyüne 1893 yılında Bulgaristan'dan göç ederek köye yerleşen Şakir Ağa bir çömlek atölyesi kurdu. Köyde ilk çömleği yapmasıyla yaygınlaşan çömlekçilik sanatı Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında çömlek ustaları sanatlarını yaşatmayı sürdürüyor.

Kınık köyünde ilk kurulan ve 130 yıl önce dedesinden kalan çömlek atölyesinde ustalık yapmaya devam eden 65 yaşındaki Saim Öztürk, yaklaşık 45 yıldır çömlekçilik yaptığını söyledi. Eskiden köylerinde elektrik olmadığı yıllarda çömlek çarklarının ayakla çevirerek çömlek yapıldığını dile getiren Çömlek Ustası Öztürk, "Köyümüze elektrik gelince makineleştik, sanayileştik, mesleğimiz kolaylaştı" diye ifade etti.

Yaptığı çömlek eşyaları 60 yıl önce dedesinin yaptığı odunlu fırında 750-800 derecede pişiren çömlek ustası Öztürk, dedesinin pişirme fırınını yaptığında kendisinin 6 yaşında olduğunu söyledi.

Cumhuriyetten de yaşlı 130 yıllık çömlek atölyesinde çarklar hala sanat için dönüyor
Kaynak: İHA
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