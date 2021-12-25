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Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor - Son Dakika

Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor

25.12.2021 13:42
Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor

Kocaeli'de trafikten men edilen, herhangi bir ceza nedeniyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Değeri milyonları bulan araçlar, sürücüleri peşlerine düşmediği için yediemin otoparkında kaderlerine terk edildi. Sadece kendi otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç olduğunu belirten işletmeci Murathan Bostan, "Burada bulunan araçların toplam otopark ücreti hesaplandığında ise 5-6 milyon lirayı buluyor" dedi.

Otoparkı kurduğundan bu yana trafikten men edilerek otoparka bağlanan araç sayısının fazla olduğunun altını çizen yediemin otopark işletmecisi Murathan Bostan, sahiplerinin araçların peşine düşmediğini söyledi.

"DEĞERİ 1 MİLYON TL OLAN ARAÇ VAR"

Otoparkında yaklaşık bin beş yüz araç bulunduğunu belirten Bostan, "Araçlar emniyet tarafından çekilip buraya geliyor. Hacizli yakalamalı, trafik sigortası yaptırılmamış, sürücüsünün ehliyeti olmayan araçlar oluyor genellikle. Burada yaklaşık değeri 1 milyon TL olan araç var, 100 bin liralık araç da var, 50 bin liralık araç da var" diye konuştu.

"ARAÇLARI EKONOMİYE KAZANDIRAMIYORUZ"

Bostan, araçların hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılamadığının altını çizerek, "Burada bulunan araçların her birinin ortalama değeri 80-100 bin TL olduğunu düşündüğümüzde, bin aracın toplam değeri 80-100 milyon. Fakat biz bu araçları hiçbir şekilde ekonomiye kazandıramıyoruz. Bu araçların satışını yapan birimler icra daireleri ve Milli Emlak. Kocaeli bölgesinde hiçbir şekilde sistem yürümüyor" dedi.

Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor

Bostan, hacizli yakalamalı arabalar dışında trafik sigortasından dolayı men edilip bağlanan araç sayısının oldukça fazla olduğunu vurguladı.

Bostan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Vatandaş 2 bin TL civarından olan trafik sigortasını yaptırmıyor. Uygulamada araç trafikten men edilip otoparkımıza çekiliyor. Bu araçlar 2-3 yıla kadar burada kalıyor. Araç sahibi trafik sigortasını yaptırıp geldiğinde önüne otopark ücreti ve vergi ücreti de çıkıyor. Trafik sigortası dönem dönem daha yüksek çıkabiliyor. "

"DEĞERİ YARI YARIYA DÜŞÜYOR"

Bu konuda araç sahiplerinin daha duyarlı olmasını dilediklerini söyleyen Bostan, "Buraya bağlanan aracın değeri oldukça düşüyor. Çünkü bu araçlar 3 yıl boyunca üstü açık bir ortamda kalıyor. Aracın bağlandığı zamandaki değeri 50 bin liraysa 3 yıl sonraki değeri yarı yarıya düşüyor" dedi.

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İkinci El, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çürümeye terk edilen otomobiller! Değerleri milyonları buluyor - Son Dakika Ekonomi


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