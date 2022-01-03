CW Enerji, bayi ağını genişletmeyi planlıyor

CW Enerji, CW Energy Germany AG adıyla bayi ağını genişletmeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş enerji sektöründe yaptığı anahtar teslim projelerle Türkiye'den sonra Avrupa'da da adını duyuran CW Enerji, CW Energy Germany AG adıyla bayi ağını genişletmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türkiye'deki güçlerini Avrupa'ya taşımak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız küçük-büyük proje ve uygulamalarla da bunu tüm Avrupa'ya ispatladık. Her geçen yıl gücümüze güç katarak ilerlediğimiz bu yolda, kaliteli ürünlerimizi Avrupa ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. CW Enerji olarak, karbon ayak izini azaltmak için özverili çalışmalarda bulunuyoruz. Karbon ayak izini sıfırlamak sadece güneş enerjisini kurmak ve yenilenebilir enerjiyi kullanmakla olmuyor. Bizler fabrika binamızı kurarken bile, daha uygunu başka şehirlerde olmasına rağmen camı, mobilyayı, alüminyumu, betonu, tuğlamızı bulunduğumuz bölgedeki sanayideki komşularımızdan aldık. Her şeyimizi yakınımızdan seçtik. Böylece de en az karbon ayak izi bırakan fabrikalardan biri olduk."