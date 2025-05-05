CW Enerji, Intersolar Europe 2025'te Yenilikçi Ürünlerini Tanıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji, Intersolar Europe 2025'te Yenilikçi Ürünlerini Tanıtacak

CW Enerji, Intersolar Europe 2025\'te Yenilikçi Ürünlerini Tanıtacak

CW Enerji, Münih'teki fuarda güneş enerjisi teknolojileri ve çözümlerini sergileyecek.

05.05.2025 12:33
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CW Enerji, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Intersolar Europe 2025 Fuarı'nda sektördeki yenilikçi ürün ve çözümlerini global ziyaretçilerle buluşturacak. Güneş enerjisi sektörünün en prestijli uluslararası etkinliklerinden biri olan bu fuarda, CW Enerji, yüksek teknolojiyle geliştirdiği ürünleriyle yer alacak.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, şirketin ulusal ve uluslararası düzeydeki etkinliklerde aktif olarak yer almaya devam ettiğini belirterek, "Yenilenebilir enerji alanındaki güçlü vizyonumuzu bir kez daha uluslararası arenaya taşıyoruz. Münih Uluslararası Kongre Merkezi'nde (ICM), Hall 1, Stand 360'ta ziyaretçilerimizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız" dedi. Sarvan, fuar hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Yüksek teknolojiyle geliştirilen yenilikçi ürünler sergilenecek

Fuar hakkında daha fazla bilgi veren Sarvan, "Fuarda, yeni nesil yüksek verimli güneş panellerimiz, on-grid/ off-grid inverter çözümlerimiz, lityum tabanlı enerji depolama sistemlerimiz, solar akıllı ev teknolojilerimiz, ısı pompalarımız ve solar sulama sistemlerimiz gibi inovatif ürünlerimizi dünya çapındaki enerji sektörü profesyonelleriyle buluşturacağız" diye konuştu.

Sarvan, ayrıca CW Enerji'nin güneş paneli üretiminin en kritik aşamalarından biri olan fotovoltaik hücre üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirecek olan CW SolarCell'in, yüksek verimli ve dayanıklı hücreler üreterek global enerji dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, CW Alüminyum markasıyla geliştirilen yerli üretim çerçeve, montaj ve altyapı çözümleri de fuarda sergilenecek.

Yerli üretim gücüyle global pazarda söz sahibi olma hedefi

Intersolar Europe Fuarı'nda inovasyon odaklı bir yaklaşım sergileyeceklerini belirten Tarık Sarvan, "Ülkemizi uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil etmek, sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir geleceğe katkı sunmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Enerji dönüşümünün hız kazandığı bu dönemde, yerli ve milli üretim gücümüzle global pazarda söz sahibi olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarvan, fuarda ziyaretçilerle birebir temas kurarak, mevcut projelerini paylaşmayı ve yeni iş birliklerinin temellerini atmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi CW Enerji, Intersolar Europe 2025'te Yenilikçi Ürünlerini Tanıtacak - Son Dakika

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