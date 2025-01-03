CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü\'nde Gençlerle Buluştu

Ekonomi

CW Enerji Kepez Belediyesi Kariyer Günü'nde yer alarak yüzlerce gençle birebir iş görüşmesi gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca gençler, CW Enerji ekibi ile birebir görüşme yaparak firmanın misyonu, vizyonu ve sunduğu kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sadece enerji sektöründe değil eğitim ve istihdam alanında da ülkemize katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkat çekti. CW Enerji olarak, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığın kapanmasına ve ülke istihdamına katkıda bulunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Sarvan, "CW Enerji, yalnızca ekonomik kazanç sağlamayı değil, aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir bir Türkiye için değer üretmeyi hedefliyoruz. Bizim için önemli olan, sadece iş yapmak değil; aynı zamanda gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakabilmek. Bu çabalarımız bizim için sadece bir proje değil; sürdürülebilir bir gelecek için, vatanımıza olan bağlılığımızın ve gençlerimize duyduğumuz güvenin bir simgesidir. Birlikte çalışarak daha güçlü bir Türkiye, daha temiz bir dünya için adım atıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimizle, omuz omuza çok daha büyük başarılara ulaşacağız" dedi.

Ülkemize değer katmaya devam edeceğiz

Kepez Belediyesi Kariyer Günü etkinliğinde 300'den fazla adayla iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, etkinlikle gençlerin kariyer hayatına rehberlik ederek, geleceğin profesyonellerini yenilenebilir enerji sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sarvan, adaylarla yaptıkları görüşmelerde öğrencilere sundukları eğitim ve kariyer fırsatlarını detaylı şekilde tanıttıklarını belirterek, "Sürdürülebilir bir gelecek için, vatanımıza olan bağlılığımızın ve gençlerimize duyduğumuz güvenin bir simgesidir. Birlikte çalışarak daha güçlü bir Türkiye, daha temiz bir dünya için adım atıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimizle, omuz omuza çok daha büyük başarılara ulaşacağız!" diye konuştu. - ANTALYA