CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü'nde Gençlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü'nde Gençlerle Buluştu

CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü\'nde Gençlerle Buluştu

CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü etkinliğinde 300'den fazla gençle birebir iş görüşmesi yaparak kariyer fırsatlarını tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, şirketin sürdürülebilir bir gelecek için çalıştığını vurguladı.

03.01.2025 11:26  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji Kepez Belediyesi Kariyer Günü'nde yer alarak yüzlerce gençle birebir iş görüşmesi gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca gençler, CW Enerji ekibi ile birebir görüşme yaparak firmanın misyonu, vizyonu ve sunduğu kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sadece enerji sektöründe değil eğitim ve istihdam alanında da ülkemize katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkat çekti. CW Enerji olarak, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığın kapanmasına ve ülke istihdamına katkıda bulunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Sarvan, "CW Enerji, yalnızca ekonomik kazanç sağlamayı değil, aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir bir Türkiye için değer üretmeyi hedefliyoruz. Bizim için önemli olan, sadece iş yapmak değil; aynı zamanda gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakabilmek. Bu çabalarımız bizim için sadece bir proje değil; sürdürülebilir bir gelecek için, vatanımıza olan bağlılığımızın ve gençlerimize duyduğumuz güvenin bir simgesidir. Birlikte çalışarak daha güçlü bir Türkiye, daha temiz bir dünya için adım atıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimizle, omuz omuza çok daha büyük başarılara ulaşacağız" dedi.

Ülkemize değer katmaya devam edeceğiz

Kepez Belediyesi Kariyer Günü etkinliğinde 300'den fazla adayla iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, etkinlikle gençlerin kariyer hayatına rehberlik ederek, geleceğin profesyonellerini yenilenebilir enerji sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sarvan, adaylarla yaptıkları görüşmelerde öğrencilere sundukları eğitim ve kariyer fırsatlarını detaylı şekilde tanıttıklarını belirterek, "Sürdürülebilir bir gelecek için, vatanımıza olan bağlılığımızın ve gençlerimize duyduğumuz güvenin bir simgesidir. Birlikte çalışarak daha güçlü bir Türkiye, daha temiz bir dünya için adım atıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimizle, omuz omuza çok daha büyük başarılara ulaşacağız!" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Etkinlik, Belediye, Ekonomi, Eğitim, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü'nde Gençlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
10:14 Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
17:18 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi 166 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izleri keşfedildi
17:15 Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
17:13 Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor Özel, en düşük emekli maaşı için rakam verdi: Hükümet bunu düşünüyor
17:07 Yüsra Geyik’ten öpüşme sahnesi itirafı Yüsra Geyik'ten öpüşme sahnesi itirafı
17:04 Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı Hüseyin Baş için adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı
17:02 Fenerbahçe’nin imdadına Fatih Terim yetişti Fenerbahçe'nin imdadına Fatih Terim yetişti
17:01 2 hakem Süper Lig’den düştü 2 hakem Süper Lig'den düştü
17:00 Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 13:43:37. #1.11#
SON DAKİKA: CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü'nde Gençlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.