CW Enerji'nin Yenilenebilir Enerji İnovasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

CW Enerji'nin Yenilenebilir Enerji İnovasyonları

CW Enerji\'nin Yenilenebilir Enerji İnovasyonları

CW Enerji, Solar Storage Fuarı'nda son teknoloji yenilenebilir enerji çözümlerini sergiledi.

11.11.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CW Enerji, 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Solar Storage Fuarı'nda son teknoloji ile ürettiği birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Solar Storage Fuarı'nda son teknolojiyle üretilen inovatif ürünlerini sergilediklerini söyledi. Stantlarında enerji depolama ve güneş enerjisi sektöründeki en güncel çözümleri ziyaretçilerle bir araya getirdiklerini ifade eden Sarvan, "Konutsal ve endüstriyel tip lityum enerji depolama çözümleri, şebeke bağlantılı (On Grid), şebekeden bağımsız (Off Grid), iki seçeneği bir arada barındıran hibrit sistemler, elektrikli araç şarj istasyonları, golf, forklift, transpalet, scooter ve elektrikli bisiklet için lityum bataryalar, hidrojen depolamalı sistemler, en yeni nesil topcon n type güneş panelleri, esnek güneş panelleri, ev tipi ve havuz tipi ısı pompaları ürünlerimizi de fuarda sergiledik. Her fuarda olduğu gibi Solar Storage Fuarı'nda da firmamıza ilgi oldukça yoğun oldu" dedi.

Çözümlerimizle enerji sektörüne değer katmaya devam edeceğiz

Yerli ve milli ürünlerini geniş bir yelpazede katılımcılara sunduklarını dile getiren Sarvan, fuarda yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin CW Enerji standında yenilenebilir enerji çözümleri ve güneş enerjisi depolama sistemleri hakkında bilgi alma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Sarvan, stantlarına olan ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Fuarlar yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda yeni nesil çözümlerimizi tanıtmak adına bizim için büyük bir fırsat. Sektörün en önemli etkinliklerinden biri olan Solar Storage Fuarı'nda da paydaşlarımızla birebir görüşme fırsatı yakaladık ve birçok iş görüşmesi gerçekleştirdik. Fuarda enerji verimliliğini artıran ve çevre dostu sistemlerimizle dikkatleri üzerimize çektik. CW Enerji olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımızı artırarak enerji verimliliğini ön plana çıkaran çözümler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji'nin Yenilenebilir Enerji İnovasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: CW Enerji'nin Yenilenebilir Enerji İnovasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.