CW Enerji\'nin Yenilenebilir Enerji İnovasyonları

Ekonomi

CW Enerji, 7-9 Kasım tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Solar Storage Fuarı'nda son teknoloji ile ürettiği birbirinden değerli ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuar hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Solar Storage Fuarı'nda son teknolojiyle üretilen inovatif ürünlerini sergilediklerini söyledi. Stantlarında enerji depolama ve güneş enerjisi sektöründeki en güncel çözümleri ziyaretçilerle bir araya getirdiklerini ifade eden Sarvan, "Konutsal ve endüstriyel tip lityum enerji depolama çözümleri, şebeke bağlantılı (On Grid), şebekeden bağımsız (Off Grid), iki seçeneği bir arada barındıran hibrit sistemler, elektrikli araç şarj istasyonları, golf, forklift, transpalet, scooter ve elektrikli bisiklet için lityum bataryalar, hidrojen depolamalı sistemler, en yeni nesil topcon n type güneş panelleri, esnek güneş panelleri, ev tipi ve havuz tipi ısı pompaları ürünlerimizi de fuarda sergiledik. Her fuarda olduğu gibi Solar Storage Fuarı'nda da firmamıza ilgi oldukça yoğun oldu" dedi.

Çözümlerimizle enerji sektörüne değer katmaya devam edeceğiz

Yerli ve milli ürünlerini geniş bir yelpazede katılımcılara sunduklarını dile getiren Sarvan, fuarda yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin CW Enerji standında yenilenebilir enerji çözümleri ve güneş enerjisi depolama sistemleri hakkında bilgi alma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Sarvan, stantlarına olan ilgiden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Fuarlar yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri konusunda yeni nesil çözümlerimizi tanıtmak adına bizim için büyük bir fırsat. Sektörün en önemli etkinliklerinden biri olan Solar Storage Fuarı'nda da paydaşlarımızla birebir görüşme fırsatı yakaladık ve birçok iş görüşmesi gerçekleştirdik. Fuarda enerji verimliliğini artıran ve çevre dostu sistemlerimizle dikkatleri üzerimize çektik. CW Enerji olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarımızı artırarak enerji verimliliğini ön plana çıkaran çözümler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA