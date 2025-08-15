CW Enerji Plus Konya Şubesi Açıldı - Son Dakika
CW Enerji Plus Konya Şubesi Açıldı

15.08.2025 18:07
Konya'da açılan CW Enerji Plus, yenilenebilir enerji çözümleri ve eğitim imkanı sunacak.

Konya'da, CW Enerji Plus Konya Şubesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

CW Enerji Plus Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan Konya Şube Binası açılışında, ekip arkadaşlarıyla güneş enerji sistemleri, batarya ve yazılım geliştirdiklerini söyledi.

Güneş enerji sistemlerinin parçaları için CW Enerji Plus'u kurduklarını belirten Sarvan, "Anadolu'daki birçok çiftçiye ürünlerimizi ulaştırabildik. CW Akademi'yi kurduk ve bu sayede düzenli olarak bünyemizdeki ekip arkadaşlarımıza ve sektör paydaşlarımıza eğitimlerimizi verdik." dedi.

Sarvan, ürettikleri ürünlerin yerli ve milli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sadece bu sektörde kullanmak için alüminyum tesisi kurduk. Daha sağlam, daha hızlı, daha teknolojik ve kullanım oranı yüksek ürünler olması için. 'Topkon Teknolojisi' Türkiye'de ilklerden biri. Bu topkon hücrelerini ve bu hücrelerden güneş paneli üretmeye ve ihracata başladık. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Topkon Hücre Üretim Tesisi oldu. Konya'da açtığımız bayimizdeki esas amaç teknolojinin kolay taşınabilir olması. Bir çoban ve arıcı yanında, sırtında bu ürünler artık kullanılıyor. Ayrıca sektöre ilgi duyan ve sektöre girmek isteyen insanlarımıza fabrikalarımızın birinde yapılacak stajın, işin, ilerde iş kurabilmesinin kapısını açtık."

CW Enerji Plus Konya Şube Bayi yetkilisi Soner Asma ise yenilenebilir enerji çözümleriyle enerji verimliliğini artıracaklarını belirtti.

Mağazanın sadece ürünlerin tanıtıldığı bir yer değil, aynı zamanda, bilgi paylaşımının yenilikçi çözümlerini ve çevre dostu yaşam alışkanlıklarının deneyim merkezi olduğunu vurgulayan Asma,"Burada sunulan her panel, batarya ve teknolojik ürün sürdürülebilir bir yaşamı enerjide bağımsızlığa katkı sunacak. Bizim amacımız insanlığa sadece enerji sunmak değil, aynı zamanda vizyon da sunmak. Amacımız daha yaşanılabilir bir dünya, daha yeşil bir çevre ve daha bağımsız bir enerji geleceği." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

