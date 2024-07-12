D-8 Genel Sekreteri OSTİM'i ziyaret etti

Ekonomi

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSTİM OSB) ziyarette bulundu.

OSTİM OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Imam, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile D-8 ülkelerinin ticaret hacimlerinin artması ve ekonomik sistemlerin kurulmasına dair görüş alış verişinde bulundu.

Sanayi bölgesi kurulumu, teknoloji geliştirme ve eğitim başlıkları başta olmak üzere pek çok alanda işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik D-8 Genel Sekreterliği ve OSTİM arasında protokol imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

"Çözüm ortağı olarak buradayız"

Aydın, burada yaptığı konuşmada, D-8 ile işbirliği yapabilecek en etkin kurumlardan birinin OSTİM olduğunu belirtti.

OSTİM'in daha önce D-8 ülkelerindeki KOBİ'lerin işbirliği için yazılım geliştirdiğini ifade eden Aydın, "OSTİM kurumlarını D-8 ülkelerinin her birinde bir OSB, bir üniversite ve bir teknopark ile eşleştirilelim ve işbirliği ağı oluşturalım." önerisinde bulundu.

OSTİM'deki uygulamaların gelişmekte olan ülkeler için birer prototip olduğuna dikkati çeken Aydın, "İslam ülkelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü projede çalışmaya hazırız. Genel Sekreter'in sorumluluğu çok fazla. Biz, işini kolaylaştırmak için, çözüm ortağı olarak buradayız." ifadelerini kullandı.

"OSTİM'i öncelikli alan olarak görüyorum"

Imam da D-8'in en büyük amacının üyeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliklerinin artırılması olduğunu bildirdi.

OSTİM'in yeteneklerinden etkilendiğini ifade eden Imam, D-8 ülkelerinin 145 milyar dolarlık ticaret hacminin ve 1 milyar 300 milyonluk nüfusunun olduğunu kaydederek, OSTİM'i öncelikli alan ve teknoloji paylaşımı yapacak bir bölge olarak gördüğünü ifade etti.