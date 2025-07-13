Dahilde İşleme İzin Belgeleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Dahilde İşleme İzin Belgeleri Açıklandı

13.07.2025 08:34
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Ticaret Bakanlığı, 531 firmaya dahilde işleme izni verdi, 13 firma yurt içi satış belgesi aldı.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 531 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın haziran ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 531 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 13 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 24, resen 1 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dahilde İşleme İzin Belgeleri Açıklandı - Son Dakika

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