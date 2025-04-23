Daikin'den 8 Köy Okuluna Temiz Hava Sınıfı

Daikin Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve İstanbul'daki sekiz köy okulunda daha "Temiz Hava Sınıfı" açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin'in temiz hava ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2017'de hayata geçirdiği Temiz Hava Elçileri projesi, her geçen yıl daha fazla çocuğa ulaşıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki köy okullarında açılan temiz hava sınıfları, çocukların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda eğitim almasını sağlarken, onları temiz havanın önemine dair bilinçlendiriyor.

Daikin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman ve İstanbul'da sekiz okulda daha Temiz Hava Sınıfı açarak toplam okul sayısını 29'a, Temiz Hava Elçisi sayısını ise 2 bin 275'e çıkardı. Daikin, 2025 sonuna kadar bu sayıyı 3 bine çıkarmayı amaçlıyor.

Temiz Hava Sınıfları'nda öğrencilere temiz havanın önemi anlatılırken, çeşitli etkinlikler ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir gün sunuldu.

Daikin çocuklara dokunan projelere devam edecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Kurumsal İletişim Bölüm Müdürü Hülya Dinçer, projeyle toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Dinçer, "Temiz hava herkesin hakkı ve yaşamın temel yapı taşlarından birisi. Bizler de Temiz Hava Elçileri projemizle çocuklarımızın daha sağlıklı bir öğrenim ortamında büyümelerine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların çevre bilinciyle büyümesinin uzun vadede kalıcı farkındalık oluşturacağına inandıklarını ifade eden Dinçer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde de projemizi büyüterek daha fazla çocuğa ulaşmaya ve temiz hava hakkını herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz. Topluma sağladığımız bu katkı, Toplumsal Fayda Ödülleri kapsamında da takdir edilerek ödüle layık görüldü. Temiz Hava Elçileri projemiz, 'Topluma Değer Katan Projeler-Çocuk' kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Aldığımız bu ödül, daha fazla çocuğa ulaşma hedefimiz için bize ilham veriyor."