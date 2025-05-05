Daikin Video Yarışması Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Daikin Video Yarışması Başladı

Daikin, iklim değişikliği için video yarışması düzenliyor. Başvurular 25 Ağustos'a kadar açık.

05.05.2025 12:41
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Daikin'in iklim değişikliğine karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 2. kez düzenlediği "Daikin'le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması"nda başvuru sürecinin başladığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Daikin, bu yarışmayla, katılımcılara iklim değişikliğine ilişkin kaygılarını, çözüm önerilerini ve daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik umutlarını yaratıcı videolarla ifade edebilecekleri bir platform sunuyor.

Bireyleri iklim krizi konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye teşvik etmeyi hedefleyen 2. Daikin'le Yaşanabilir Gelecek Video Yarışması'na 18 yaşından büyük herkes, "daikinyarisma.com" adresinden 25 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Başvuru sahiplerinden iklim değişikliğini konu alan, kurmaca türünde, süresi 30 dakikayı aşmayan ve Türkçe dilinde hazırlanmış bir videoyla katılım sağlaması bekleniyor. Katılımcıların, 2023, 2024 veya 2025'te üretilmiş, özgün, yapay zeka kullanmadan hazırladığı ve başka yarışmalarda yer almamış videolarla yarışmaya katılması gerekiyor.

Yarışmaya başvurular, alanında uzman isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride, Daikin Türkiye'nin Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç, Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Marka Yönetimi ve Müşteri Deneyimi Departman Müdürü Arif Ercan Dursun'un yanı sıra tiyatro ve sinema oyuncuları Tülin Özen ve Tansu Biçer, radyo programcıları Nihat Sırdar ve Güçlü Mete yer alacak.

Değerlendirme sonucunda finale kalan 10 video arasından en iyi 3'ü, ödüle layık görülecek. Birinciye "Apple 6. Nesil iPad Pro 12.9 128 GB", ikinciye "Sensira 9000 BTU/h Inverter Klima", üçüncüye ise "Shira Eco 9000 BTU/h Inverter Klima" hediye edilecek. Değerlendirme sonucu ilk 10'a kalan videolar, Daikin Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanacak ve 22 Eylül- 6 Ekim arasında halk oylamasına sunulacak. Bu süreçte en fazla etkileşim alan video, "halkın favorisi" olarak belirlenecek ve Daikin'in hava temizleme cihazı "MC55W" ile ödüllendirilecek.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Daikin Video Yarışması Başladı - Son Dakika

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