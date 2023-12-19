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DAİMFED, Adana İl Müdürü Alan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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DAİMFED, Adana İl Müdürü Alan'ı ziyaret etti

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atanan Hasan Alan'ı ziyaret etti. Alan, Adana'da inşaat sektöründe dönüşüm projelerine öncelik verdiklerini belirtirken, Karslıoğlu ise DAİMFED olarak Adana'ya ve deprem felaketi yaşanan illere desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

DAİMFED, Adana İl Müdürü Alan\'ı ziyaret etti
19.12.2023 - 15:28,
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "DAİMFED bölgemizin yararına olacak işlerde hep olmaya devam edecektir" dedi.

DAİMFED yönetimi Adana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atanan Hasan Alan'ı ziyaret etti.

Burada konuşan Alan, Adana'nın inşaat sektöründe önemli bir il olduğunu belirterek, "Öncelikli olarak ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarımızın yerine dönüşüm sağlayacak konutlara öncelik veriyoruz. Bu doğrultuda Devletimiz 750 bin TL hibe, 750 bin TL ise kredi olmak üzere 1 milyon 500 Bin TL desteğini vermeye başladı. Ayrıca 40 bin TL de Bürokratik işlemlerin harçlar için hibe veriyor. Her şey insanlarımızın felaket yaralarını sararak bir an evvel konutlarına kavuşmasını sağlamak. Elbette bunlar yapılırken bürokratik işlemler gerekecek. Çıkan zorluklara da kurum olarak hazırlıklıyız. Bir örnek olarak Belediyeden ruhsat almada zorluk çıkarsa ya da ruhsat alamazsa biz kurum olarak ruhsat verme yetkisine de sahibiz. Sonuç olarak ortak paydamız kurum olarak bizlerin Sektör temsilcisi olarak siz Müteahhitlerimizin iş birliği içinde olmamızdır" dedi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "DAİMFED olarak Adana'mız hayrına olacak her türlü işbirliğine hazırız. Ayrıca tekrar belirtmemiz gerekirse gerek Adana 'da gerekse deprem felaketi yaşanan 11 ilimizde çok önemli işlere imza attık. Kurtarma çalışmaları ve sonrasında yıkım hafriyat kaldırma çalışmalarına tam destek verdik. Desteklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonra Karslıoğlu, Alan'a hediye taktim etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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Mustafa Karslıoğlu, İklim Değişikliği, Akdeniz İnşaat, Adana, Yıkım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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