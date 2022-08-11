DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: "DSİ'ye her zaman desteğe hazırız" - Son Dakika
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DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: "DSİ'ye her zaman desteğe hazırız"

11.08.2022 13:47
DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: "DSİ'ye her zaman desteğe hazırız"

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DSİ ile her zaman temas içerisinde olduklarını ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DSİ ile her zaman temas içerisinde olduklarını ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yöneticileri, DSİ 6. Bölge Müdürü olarak atanan Ahmet Ersin Gökçe'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerinde bulundu.

"Adana için isabetli bir atama"

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, açıklamasında, "DSİ 7. Bölge Müdürlüğü görevini yürütmekte iken DSİ 6. Bölge Müdürü olarak atanan Ahmet Ersin Gökçe'nin Adana için isabetli bir atamanın olduğunu ve bölge müdürümüzün bilgi, birikim ve tecrübe olarak isabetli bir atama olduğunu, Adana için önemli gelişmelerin olacağına inanıyoruz. Bizler Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu olarak her zaman desteğe hazırız" dedi.

"Adana ülkemizin göz bebeği"

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, "DAİMFED'in ve müteahhitlerimizin desteğini hissetmek çok önemli. Adana her yönüyle Ülkemizin göz bebeğidir. Çalışmalarımızla Adanamızı hep ileriye taşımaktır. Bizlerde DSİ bölge olarak iş ortağımız olan müteahhitlerimizin sorunlarının çözümü noktasında iş birliği içinde olma gayretinde olacağız. İstişarelerimizle sorunları çözüp asgari düzeye indirebiliriz. Ekonominin lokomotifi olarak yaklaşık 200'ü aşkın iş koluna hitap eden inşaat sektörünün temsilcileri olarak bu ziyaret kurum olarak bizleri memnun etmiştir. DAİMFED yönetimine ve Başkan Karslıoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Mustafa Karslıoğlu, Ahmet Ersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: 'DSİ'ye her zaman desteğe hazırız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: DAİMFED Başkanı Karslıoğlu: "DSİ'ye her zaman desteğe hazırız" - Son Dakika
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