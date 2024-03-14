DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ATÜ Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'na başarılar diledi - Son Dakika
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Ekonomi

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ATÜ Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'na başarılar diledi

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ATÜ Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu\'na başarılar diledi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

14.03.2024 09:25  Güncelleme: 09:29
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ADANA (İHA)-Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanan DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'na başarılar diledi. Aynı zamanda ATÜ ve DAİMFED arasında yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili görüşüldü.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu açıklamasında, "DAİMFED Teknik Danışmanımız değerli Akademisyen Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmış olması hepimiz için gurur verici bir gelişmedir. Kendisini tebrik ediyor başarılar diliyoruz ve Geliştirilebilecek iş birliği alanları, bölgesel kalkınma hamleleri, mühendislik fakültesi sektör iş birliğinde yapılabilecek ortak çalışmalar, gibi konularda görüş alışverişi yaptık. Gayet verimli geçen görüşmede ortak kararlarımız ve iş birliğimizin sürmesi konusunda mutabakata vardık" diye konuştu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanan DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu, "DAİMFED İnşaat Sektörünün tüm bileşenlerini aynı çatı altında toplayan fevkalade bir başarı sağlamış bir federasyondur. Bu grubun bir bireyi olmaktan da onur duyuyorum. Elbette Mühendislik Fakültesi ile iş birliğimiz, istişarelerimiz sürecektir. Bu doğrultuda önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Evrensel olarak kabul edilmiş kriterler çerçevesinde, çağdaş bilgi ile hazırlanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda mühendisler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Eğitime ve AR-GE'ye katkı sağlayabilecek, yurt içi ve yurt dışı akademik ve sanayi kuruluşlarıyla sürdürülebilir iş birliği geliştirmeyi gaye edinerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ATÜ Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'na başarılar diledi - Son Dakika

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