Üye Girişi
Daimler, Mercedes-Benz Group adıyla yeni bir döneme giriyor - Son Dakika

Daimler, Mercedes-Benz Group adıyla yeni bir döneme giriyor

02.02.2022 17:19
Daimler, Mercedes-Benz Group adıyla yeni bir döneme giriyor

Daimler AG'nin otomobil ve hafif ticari araçlarından sorumlu şirketin yeni ismi Mercedes-Benz Group AG oldu.

Daimler AG'nin otomobil ve hafif ticari araçlarından sorumlu şirketin yeni ismi Mercedes-Benz Group AG oldu.

Mercedes-Benz markalı otomobil ve hafif ticari araçlara hizmet veren Daimler AG'nin adı 1 Şubat 2022 itibarıyla 'Mercedes-Benz Group AG' olarak değişiyor. Dünyaca ünlü Mercedes-Benz markası, otomobil üretiminde devrim oluşturmak amacıyla Carl Benz ve Gottlieb Daimler şirketlerinin birleşmesiyle 1926 yılında kurulmuştu. Endüstrinin öncüleri, 1886 yılında birbirinden bağımsız sundukları, çığır açan icatlarıyla otomobil çağının başlangıcını müjdelemişti. Daimler AG'nin adını Mercedes-Benz Group AG olarak değiştirmesi sırasında, şirketin borsa sembolü de 'DAI' yerine 'MBG' olarak yenilendi.

Şirket açıklamasında konuyla ilgili bir değerlendirmesi yer alan Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kllenius, "Mercedes-Benz Group AG adını almamız yenilenen stratejik odağımızın altını çiziyor. Bunu yaparken, şirketimizin özünü yani 'Dünyanın en çok arzu edilen otomobillerini ürettiğimizi' netleştiriyoruz. Mercedes Yıldızı her zaman geleceği iyileştirmek için bugünü değiştirmeyi vaat etti. Elektrikli ulaşım ve araç yazılımında liderliği üstlenerek kurucularımızın mirasını sürdürmek istiyoruz" dedi.

Değişim sürecinde markalar yeniden yapılanıyor

Verilen bilgiye göre, Daimler AG'nin isim değiştirme sürecine paralel olarak Daimler Mobility AG de şirket adını uyarlıyor. Şirket artık, "Mercedes-Benz Mobility AG" adı altında finansman, kiralama ve sigorta alanlarında binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ulaşım hizmetleri sunacak.

Şirket isim yenileyerek, geçen yıl başlayan tarihi yeniden yapılanma sürecini tamamlamış oluyor. Mercedes-Benz Group AG; Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach ve Mercedes-EQ binek otomobil markaları dışında hafif ticari araçlara ürün grubuna da odaklanıyor. Dünyanın en değerli lüks otomotiv markalarına sahip olan grup, yeni yapılanmayla birlikte gelecekte ekonomik potansiyelini tam olarak geliştirebilecek ve rekabet gücünü daha iyi değerlendirebilecek.

İletişim Departmanı'nda yeni yapılanma

2020 yılı itibarıyla Daimler'in 'Project Future' uygulaması kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki yapılanması; Kamyon ve Otobüs ürün gruplarının faaliyetlerini sürdürmek üzere 'Mercedes-Benz Türk A.Ş.', Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri ise yeni kurulan 'Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.' şirketi bünyesinde yürütülmesine karar verilmişti.

Projenin bir sonraki adımı olan 'Project Focus' kapsamında markanın iletişim departmanlarında da yeni yapılanmaya gidildi. Aralık 2018'de Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Pazarlama Müdürü görevini üstlenen Emre Kurt, mevcut görevine ek olarak Mercedes-Benz Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürü olarak atanarak; otomobil, hafif ticari araçlar ve Küresel IT Çözümleri Merkezi gibi alanlardaki iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacak. Şubat 2020'de Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine atanan Miray Kutlu ise Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü olarak şirketin kamyon ve otobüs gibi ürün gruplarındaki, üretim, satış, pazarlama ve Ar-Ge alanlarındaki iletişim görevlerine devam edecek.

Pazarlama Departmanı'nda yeni görev tanımları yapıldı

Mercedes-Benz Otomotiv bünyesinde Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Grup Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren Onur Ahi, Mercedes-Benz Otomotiv, Otomobil Servis ve Parça Pazarlama Grup Müdürü görevini devraldı.

Onur Ahi'den boşalan pozisyona ise, 2010 yılından bu yana Mercedes-Benz bünyesinde görev yapan Gökhan Yegin getirildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Mercedes Benz, Otomobil, Tragger, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Daimler, Mercedes-Benz Group adıyla yeni bir döneme giriyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
16:51 Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 8 gözaltı
16:12 Bafetimbi Gomis Galatasaray'a yeniden transfer oluyor!
16:04 Evini tezekle ısıtıyordu! 1.722 lira gelen elektrik faturası sonrası tek çaresi ineğini satmak
15:57 Taraftarların açtığı pankarta Torrent'den imalı bakış! "Ey ruh neredesin? Bize eski Cim-Bom'u verin"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Daimler, Mercedes-Benz Group adıyla yeni bir döneme giriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement