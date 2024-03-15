Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den gelen turistler karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den gelen turistler karşılandı

Dalaman Havalimanı\'na İngiltere\'den gelen turistler karşılandı

Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden gelen 189 kişilik turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. İngiliz turistlere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve günün anısına hediyeler verildi. Dalaman Havalimanı, pandemi öncesi turizm dönemlerini geride bırakarak 2023 yılında yüzde 6,5, 2022 yılında ise yüzde 15,2 daha fazla yolcu ağırladı. İngiliz turistler, Marmaris ve Fethiye gibi bölgeleri tercih ettiklerini belirterek havalimanı yetkililerine teşekkür etti.

15.03.2024 22:53  Güncelleme: 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaman Havalimanı'na İngiltere'nin Manchester şehrinden 189 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular Dalaman Havalimanı yetkilileri ve havalimanı çalışanları tarafından törenle karşılandı. Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistlere günün anısına hediyeler verildi ve işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçtiler.

Geçtiğimiz yıl 5 milyonuncu yolcusunu karşılayan Dalaman Havalimanı 2023 yılının ilk 10 ayında hizmet verilen yolcu sayısı bakımından pandemi öncesi turizmin en iyi yılını yaşadığı 2019 yılının yüzde 6,5; bir önceki yıl 2022 yılının ise yüzde 15,2 üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Dalaman Havalimanında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, 2024 yılının Ocak ayında, 77 bin 722 yolcuya hizmet verildiği, Bin 256 uçak trafiği yaşandığı ve havalimanından 610 ton yük taşındığı öğrenildi. Sezonun erken başlamasından duydukları memnuniyeti ifade eden İngiliz turistler, Dalaman bölgesinde en çok Marmaris ve Fethiye'yi tercih ettiklerini belirterek, havalimanı yetkililerine karşılama için teşekkür ettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dalaman Havalimanı, Manchester, Marmaris, Dalaman, Fethiye, Havacılık, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den gelen turistler karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Havayolu yolcu sayısı rekor oranda arttı
    23:06 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Havayolu yolcu sayısı rekor oranda arttı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayollarını kullanan yolcu sayısının şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 arttığını açıkladı. Şubat ayında hizmet verilen uçak trafiği ise yüzde 10,4 artış gösterdi. İlk iki ayda ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı yüzde 7,9 arttı. İstanbul Havalimanı'nda ise iki aylık sürede toplam yolcu sayısı yüzde 9 artış gösterdi.

  • Altınova Belediyesi Ramazan Ayında Esnaf Denetimlerini Sürdürüyor
    22:42 Altınova Belediyesi Ramazan Ayında Esnaf Denetimlerini Sürdürüyor

    Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, Ramazan ayında esnaf ile vatandaşın daha iyi şartlarda buluşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Fırınlar, pastane ve tatlı imalathaneleri özellikle denetleniyor.

  • Aras,
    22:33 Aras, "Muğla'yı Atatürk İlkelerine Bağlı Aydınlık Gelecek Türkiye İçin Çok Önemli Bir Temel Haline Getireceğiz"

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, “Muğla'yı 1 Nisan'da şu anda elimizdekilerden çok daha fazlasıyla, bütün belediyelerimiz ve büyükşehir belediyemizle beraber Atatürk ilkelerine bağlı aydınlık gelecek Türkiye için çok önemli bir temel haline getireceğiz” dedi.

  • Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi
    22:01 Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi

    Diyarbakır Havalimanı, şubat ayında iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, bu dönemde havalimanında 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1620 ton olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği ise 2 bin 101, yük trafiği ise 3 bin 106 ton oldu.

  • Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişi için kura çekildi
    21:59 Şırnak'ın Silopi ilçesinde kamu kurumlarında istihdam edilecek 100 kişi için kura çekildi

    Silopi ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 100 kişi, Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi ile belirlendi. Kura çekimi, Silopi 7. Noter ve gözlemcilerin huzurunda gerçekleştirildi.

  • Çarşamba Ticaret Borsası ile Gürcistan Başkonsolosu arasında iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi
    21:53 Çarşamba Ticaret Borsası ile Gürcistan Başkonsolosu arasında iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi

    Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İashvili ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki iş birliği çalışmaları ve ticari imkanlar konusunda fikir alışverişi yapıldı. Başkonsolos İashvili, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaretin daha da güçlenmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Yılmaz ise Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkileri ileriye taşımak için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

  • Özel Burdur'da:
    21:41 Özel Burdur'da: "Salda'nın Felaketi Olan Kurum'un İstanbul'un da Felaketi Olmasına 16 Milyon İstanbullu İzin Vermeyecek"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salda Gölü'nün gizemli, önemli bir doğa harikası olduğunu vurgulayarak, "Salda Gölü’nü AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik. Millet bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinalarına ezdirdiler, ardından ihaleyle şirkete verdiler... İliç’in felaketi olan Murat Kurum, maalesef Salda’nın felaketi oldu. Onun İstanbul’un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart’ta izin vermeyecek" dedi.


22:38 Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi Yeniden Refah Partili aday, kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu düzenledi
20:40 Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü
20:35 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı 2 madde sayıp “Bunları yaparsan oylar senin“ dedi Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! 2 madde sayıp "Bunları yaparsan oylar senin" dedi
20:21 Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
19:45 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu oyun iyice kirlendi“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu oyun iyice kirlendi" sözlerine yanıt
23:38 Ünlü Sanatçı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Sonrası Taburcu Oldu Ünlü Sanatçı Settar Tanrıöğen Beyin Kanaması Sonrası Taburcu Oldu
22:47 Bağcılar Meydanı’nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu
21:38 Bingöl’de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan otobüs yan yattı: 16 yaralı
18:55 Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı Firari sürücünün cerrah babası Bülent Cihantimur kaza gecesini anlattı: Oğlum şoktaydı
18:23 CHP’li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi CHP'li Fatih Keleş, para sayma görüntülerine ilişkin ifade verdi
17:58 Rusya’da seçim günü ortalık karıştı Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar Rusya'da seçim günü ortalık karıştı! Sandıklara boyalı ve molotoflu saldırı yaptılar
17:33 Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı Burun ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın burnundan 150 böcek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 00:00:26. #1.12#
SON DAKİKA: Dalaman Havalimanı'na İngiltere'den gelen turistler karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement