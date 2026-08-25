Dalaman Havalimanı Temmuz'da 891 Bin Yolcu Ağırladı
Dalaman Havalimanı, Temmuz ayında 891 bin yolcu ve 6,920 uçak trafiği ile başarılı bir dönem geçirdi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Temmuz ayında 891 bin 010 yolcuya hizmet verildi. Gerçekleşen uçuş trafiği 6 bin 920 uçak olurken, taşınan yük miktarı ise 10 bin 525 ton oldu.
Dalaman havalimanından 2026 yılının 7 aylık döneminde toplam 2 milyon 739 bin 692 yolcuya hizmet verilirken, 7 ayda gerçekleşen uçak trafiği sayısı 23 bin 626, taşınan yük miktarı ise 31 bin 760 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: İHA
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