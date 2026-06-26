Dalbastı Kirazında Verim Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalbastı Kirazında Verim Sevinci

Dalbastı Kirazında Verim Sevinci
26.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın dalbastı kirazı yüksek rekolte sayesinde üreticisini mutlu etti, ihracat artıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazı, yüksek verim dolayısıyla üreticisini mutlu etti.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle, ilçenin özgün tadı ve aromasıyla öne çıkan dalbastı kirazında üretimin olmadığını söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin 800 dönümde dalbastı kirazı üretimi yapıldığını, bu alanda yaklaşık 4 bin 450 çiftçinin faaliyet gösterdiğini belirten Solmaz, bu yıl bahçelerde verimin yüksek olduğunu, hasadın devam ettiğini anlattı.

Solmaz, ilçede bu sezon 900 ila 1100 ton rekolte beklendiğini dile getirerek, "Çiftçi arkadaşlar ve işçilerle şu anda kiraz hasadını yapmaktayız. Kalite ve kalibremiz çok iyi, kirazımızın aroması da çok güzel. Bu sene Allah verdi, rekoltemiz çok iyi. Ağaçlarımız iyi meyve tuttu. Bundan dolayı çiftçilerimizin yüzü gülüyor." dedi.

Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Dalbastı kirazının başta Avrupa'dakiler olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini anlatan Solmaz, üründe kalıntı bulunmamasının ihracatta önemli avantaj sağladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının önerdiği ilaçlama programına uygun üretim yapıldığını belirten Solmaz, bu sayede kirazın Avrupa pazarında rahatlıkla alıcı bulduğunu ifade etti.

İhracatçıların da bölgedeki bahçeleri gezerek alım için üreticilerle görüştüğünü aktaran Solmaz, dalbastı kirazının İngiltere, Almanya, İtalya'nın yanı sıra Arap ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

İşçi yevmiyeleri 2 bin 500 lirayı buluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yeşilyurt'ta yaklaşık 2 bin evin yıkıldığını, ilçe dışına çıkan aileler nedeniyle hasatta çalışacak deneyimli işçi sayısının azaldığını anlatan Solmaz, şöyle konuştu:

"Malatya merkezden gelen bazı kişiler kiraz işçiliğini bilmiyor. Rastgele ve sapsız topluyorlar. Sapsız toplanan kirazın raf ömrü 6-7 saate kadar düşüyor. Bu nedenle dışarıdan gelen işçilere toplatamıyoruz, Yeşilyurt'un işçileriyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Ancak onların da sayısı az olduğu için maliyetimiz yükseliyor. Kirazda yevmiye 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Yeme içme ve nakliye dahil günlük maliyet 3 bin lirayı buluyor."

Kiraz üreticisi Metin Şalvarcı da 12 dönümlük bahçesinde yaklaşık 300 kiraz ağacı bulunduğunu, günde 10 işçi çalıştırdığını söyledi.

Bu yıl ürünün bol ve verimli olduğunu dile getiren Şalvarcı, "Ürünün bolluğundan dolayı çiftçinin yüzü güldü. Şu anda ürettiğimiz kirazları İstanbul'a, Ankara'ya, büyükşehirlere sipariş usulü gönderiyoruz." dedi.

Hasatta çalışan Tolga Bozgül ise saat 06.00'da işe başladıklarını, mesainin 17.00'ye kadar sürdüğünü belirterek, günlük 2 bin 500 lira yevmiye aldıklarını ve işlerinden memnun olduklarını anlattı.

Kalite, kalibre ve aroma açısından ürünün iyi durumda olduğunu belirten Solmaz, üreticinin verimden memnun olduğunu ancak artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle satış tarafında beklentilerin karşılanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Malatya, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dalbastı Kirazında Verim Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:06:27. #7.13#
SON DAKİKA: Dalbastı Kirazında Verim Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.