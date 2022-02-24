'dan döngüsel ekonomiye katkı - Son Dakika
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'dan döngüsel ekonomiye katkı

24.02.2022 17:18
'dan döngüsel ekonomiye katkı

Vodafone, cep telefonlarının ömrünü uzatmaya ve daha fazla telefonun yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlamaya yönelik büyük bir bireysel tüketici kampanyası başlatarak, Recommerce ile Avrupa genelinde değişim amaçlı stratejik ortaklık oluşturduğunu duyurdu.

Vodafone, cep telefonlarının ömrünü uzatmaya ve daha fazla telefonun yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini sağlamaya yönelik büyük bir bireysel tüketici kampanyası başlatarak, Recommerce ile Avrupa genelinde değişim amaçlı stratejik ortaklık oluşturduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, tüketicileri yeni cep telefonlarının ömrünü uzatmaya, eski cihazlarını değiştirmeye ya da geri dönüştürmeye teşvik etmek üzere yeni bir girişim başlattı. Vodafone, bu girişimle, mobil endüstrinin atıkları en aza indiren ve karbon emisyonlarını azaltan daha döngüsel bir ekonomiye doğru ilerlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

2022 ilkbaharından itibaren ve Avrupa pazarlarından başlayarak, Vodafone müşterilerine, cihazları için sigorta, destek ve onarım dahil, kapsamlı ve kullanışlı bir hizmet paketi sunulacak. Vodafone, müşterilerin mevcut telefonları için değişim seçeneklerini görmelerini kolaylaştıracak yeni bir dijital platform da başlatacak.

Vodafone ayrıca, müşterilerini işlevlerini yitirmiş tüm mobil cihazları iade etmeye teşvik edecek ve mümkün olan her yerde, bu cihazların sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini veya sosyal ya da yardım amaçlı yeniden kullanılmasını sağlayacak. Buna ek olarak, perakende satışta daha geniş bir yelpazede yüksek kaliteli, rekabetçi fiyatlı, yenilenmiş akıllı telefonlar sunacak.

Vodafone ve Recommerce, Avrupa'nın en geniş akıllı telefon müşteri tabanının, perakende satışta yüksek kaliteli, ikinci el cihazlardan yararlanmasını sağlayacak toptan ticaret ve varlık yönetimi konularında stratejik bir ortaklık duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grubu Ticaret Başkanı Alex Froment-Curtil, Vodafone, mobil cihazların çevre üzerindeki etkilerini önemli ölçüde azaltan döngüsel bir ekonomi geliştirmede ve yönlendirmede lider bir role sahip olduğunu belirterek, "Müşterilerimizin mevcut akıllı telefonlarının ömrünü uzatmalarını veya yenilenmiş cihazlar satın almalarını kolaylaştıran kapsamlı, dijital bir olanağın sunulmasına öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Recommerce Üst Yöneticisi (CEO) Augustin Becquet, "Avrupa'nın en geniş ve ileri cihaz yaşam döngüsü yönetim programını sunan Vodafone ile birlikte bu ortaklığı başlatmaktan gurur duyuyoruz. Böylesine uzun vadeli bir ortaklığın çevre konusunda ve iklim değişikliğiyle mücadelede gerçekten etkili olacağına inanıyoruz."değerlendirmesinde bulundu.

"Yenilikçi programlar geliştirmeye odaklanacağız"

Vodafone'un yeni taahhüdüne göre, Avrupa'daki tüm müşteriler yeni telefon alımlarında kaza sonucu oluşan hasarlara karşı da koruma sağlayan sigorta, esnek takas seçenekleri sunan, kullanımı kolay bir tüketici uygulaması yoluyla, müşterilerin mevcut telefonları için hızlı bir şekilde ödeme almalarının veya daha yeni bir telefon satın alabilmeleri için kredi olanaklarının sağlanması, kaza sonucu hasar gören cihazların ömrünü uzatabilecek hızlı onarım hizmetleri, yeni cihazların yanı sıra yüksek kalitede yenilenmiş, ikinci el cihazların perakende satışı, müşterilerin, eski cep telefonlarını geri dönüşüm veya sosyal/yardım amaçlı kullanım için geri vermeye teşvik edilmesi kapsamlı ve tutarlı bir dijital yaklaşımdan faydalanacaklar.

Vodafone Dış İlişkiler ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Joakim Reiter, Vodafone olarak son yıllarda karbon ayak izini ortadan kaldırma, operasyonlar genelinde enerji verimliliğini artırma, sürdürülebilirliği desteklemek için tedarik zincirini iyileştirme ve müşteriler için karbon yönetimine olanak sağlama konularında önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, "Çevre stratejimizin bir sonraki aşamasında, tüketiciler ve endüstri için artık daha döngüsel bir ekonomi oluşturmaya ve kendi çabalarımızla veya ortaklarla işbirliği içinde elektronik atıklarla ilgili büyüyen zorluğun üstesinden gelebilecek yenilikçi programlar geliştirmeye odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Şebeke atığını en aza indirmek

Vodafone, 2025'e kadar şebeke atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanma, yeniden satma veya geri dönüştürme sözü verdi. Bu sözü yerine getirmek için de, ağ atıklarının ve kullanılmayan BT ekipmanlarının çevresel etkilerini en aza indirmek için her pazarda kaynak verimliliği ve atık bertaraf yönetimi programları uygulamaya başladı. Vodafone, pazarlarını direkler ve antenler gibi hizmet dışı bırakılmış veya stok fazlası büyük elektrikli öğeleri yeniden satma ve yeniden amaçlandırma konularında teşvik eden, dahili bir varlık pazarı işletiyor.

Sonuçlar da, yeni ekipman satın almaya oranla yeniden kullanılan ekipman için yüzde 89 daha düşük karbon etkisi gösteriyor. Vodafone şu anda çözümü, ortak pazarlara ve diğer operatörlere genişletme olasılığını da değerlendiriyor.

Vodafone, 2021'de değer zincirindeki liderleri bir araya getirerek elektronik için döngüsellik çözümleri üretmeyi amaçlayan Circular Electronics Partnership'e (Döngüsel Elektronik Ortaklığı) katıldı.

Mayıs 2021'de ise tüketicilerin en sürdürülebilir cep telefonlarını belirlemelerine ve karşılaştırmalarına yardımcı olacak ve tedarikçilerin çevresel etkisi daha az olan cihazlar sunmalarını teşvik edecek, endüstri çapında yeni bir Çevresel Derecelendirme (Eco Rating) etiketleme programı başlatmak amacıyla Avrupa'nın önde gelen 4 mobil operatörüyle güçlerini birleştirdi.

Karbon emisyonlarını azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak

Vodafone Kasım 2020'de küresel ısınmayı 1.5oC'de tutmak için gereken karbon azaltımları çerçevesinde onaylanan, 2030 Bilime Dayalı Hedefini belirleyerek, BİT sektörü için çizilen emisyon azaltım yolunu izleyen ilk büyük telekom operatörü oldu.

Vodafone, kendi faaliyetlerinden ve satın alarak kullandığı enerjiden kaynaklanan karbon emisyonlarını 2030'a kadar ortadan kaldıracak (Kapsam 1 ve 2). Ayrıca, 2030'a kadar ortak girişimler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı ürünlerin kullanımı ve iş seyahatlerinin dahil olduğu Kapsam 3'te belirtilen kaynaklardan ortaya çıkan karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı da taahhüt etti. Vodafone, 2040 yılına kadar Kapsam 3 emisyonlarını tamamen ortadan kaldırmış olacak ve bu sayede 2050 yılı için belirlemiş olduğu tüm karbon ayak izinde "net sıfır"a ulaşma hedefini 10 yıl öne çekecek.

Vodafone, kullandığı tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan satın almaya kararlı. Tüm Avrupa operasyonları -mobil ve sabit ağlar, veri merkezleri, perakende satış alanları ve ofisler dahil halihazırda yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji ile çalışıyor. Vodafone şimdi bu değişikliği 2025 yılına kadar Afrika'da da gerçekleştirmek için çaba sarf ediyor.

Vodafone müşterilerinin kendi emisyonlarını azaltmalarını sağlamak

Vodafone, kurumsal müşterilerinin kendi karbon emisyonlarını 2020 ile 2030 arasındaki 10 yıllık dönemde küresel olarak toplam 350 milyon ton azaltmalarına yardımcı olmayı taahhüt ediyor.B da, İtalya'nın 2019 yılındaki toplam karbon emisyonu ile eşdeğer bir orana tekabül ediyor. Vodafone'un Nesnelerin İnterneti hizmetleri, müşteriler için bu tasarrufun büyük bölümünü sağlayarak, onların lojistik ve filo yönetimi verimliliği, akıllı ölçüm, üretim ve diğer faaliyetlerinde verimliliği artırmalarına yardımcı olacak.

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Vodafone, Sigorta, Ekonomi, Karbon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan döngüsel ekonomiye katkı - Son Dakika


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