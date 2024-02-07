Danimarka merkezli Orsted, 250 kişiyi işten çıkaracak ve bazı pazarlardan çekilecek

Ekonomi

Dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar enerjisi şirketi Danimarka merkezli Orsted 250 kişiyi işten çıkaracağını ve Norveç, İspanya ve Portekiz'deki deniz üstü rüzgar enerjisi piyasalarından çıkacağını duyurdu.

Şirket, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve 2030'a yönelik iş planını açıkladı.

Buna göre, Orsted maliyetlerini ve riskleri azaltmak için Norveç, İspanya ve Portekiz dahil olmak üzere bazı piyasalardan çekilecek ve Japonya'daki faaliyetlerini de geri plana atacak.

ABD'deki deniz üstü rüzgar enerjisi stratejisine yeniden odaklanmayı planlayan şirket, küresel çapta 600 ila 800 pozisyonda azaltmaya gidecek. Bu düşüş, aynı miktarda çalışanın işten çıkarılacağı anlamına gelmese de ilk etapta gelecek birkaç ay içinde 250 kişinin işine son verilecek.