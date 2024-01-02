 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danimarkalı Maersk, Kızıldeniz'deki Nakliye Operasyonlarını Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarkalı Maersk, Kızıldeniz'deki Nakliye Operasyonlarını Durdurdu

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk, Husilerin saldırısına uğrayan gemisinin ardından Kızıldeniz'deki nakliye operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirket, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki tüm kargo operasyonlarını durdurmaya devam edeceğini açıkladı. Bu durum, küresel ekonomide yeni bir tedarik zinciri krizinin başlayabileceği endişelerini artırdı.

Danimarkalı Maersk, Kızıldeniz\'deki Nakliye Operasyonlarını Durdurdu
02.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:18
Abone Ol

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk, gemilerinden birinin hafta sonu Husilerin saldırısına uğramasının ardından bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz'deki nakliye operasyonlarını durdurmaya karar verdi.

Maersk'ten yapılan açıklamada, şirketin "Maersk Hangzhou" adlı gemisinin 30 Aralık'ta uğradığı saldırının ardından bir sonraki duyuruya kadar Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden tüm geçişleri durdurma kararı aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şirketin sürekli gelişen durumu ayrıntılı olarak değerlendirirken bölgedeki tüm kargo operasyonlarını durdurmaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Maersk müşterileri için mantıklı olduğu durumlarda gemilerin rotasının değiştirileceği ve Ümit Burnu çevresinden yolculuğa devam edileceği belirtilerek, "Bu karar, en büyük önceliğimiz olan denizcilerimizin ve gemilerimizdeki yüklerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Singapur bayrağı taşıyan Danimarka'nın işlettiği "Maersk Hangzhou" adındaki ticari yük gemisi, 30 Aralık'ta Kızıldeniz'in güneyinden geçerken füzeyle vurulduğunu bildirerek yardım istemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bunun üzerine "USS Laboon" ve "USS Gravely" askeri gemilerinin bölgeye intikal ederek, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemilere doğru ateşlenen 2 gemisavar balistik füzeyi düşürdüğü bildirilmişti.

CENTCOM'un paylaşımında, söz konusu eylemin 19 Kasım 2023'ten bu yana Husiler tarafından uluslararası deniz taşımacılığına karşı düzenlenen 23'üncü saldırı olduğu kaydedilmişti.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aden Körfezi, Aralık, Yemen, Uluslararası, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Danimarkalı Maersk, Kızıldeniz'deki Nakliye Operasyonlarını Durdurdu - Son Dakika


20:41
Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
19:41
Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Aynı çete iki kere çökertildi' iddiaları gerçek dışı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25
TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49
Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
20:41 Beyrut'taki suikast sonrası Hamas'tan açıklama: Korkakça suikastlar, cesur direnişimizi engelleyemeyecek
19:41 Seçil Erzan ile Arda Turan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum
19:26 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
19:23 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Aynı çete iki kere çökertildi" iddiaları gerçek dışı
18:25 TFF'den Süper Kupa açıklaması: Maçın Riyad'da oynanması teklifi Suudi Arabistan şirketinden geldi, iki kulüp kabul etti
17:49 Eğlence mekanı çıkışı ortalık karıştı! Kavga ettikleri kişiyi arabayla metrelerce sürükledi
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:31 7,6'lık depremin ardından Japonya'nın yaptığı tsunami uyarısı, Güney Kore ile kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 21:44:42. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarkalı Maersk, Kızıldeniz'deki Nakliye Operasyonlarını Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement